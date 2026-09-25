ΠτΔ: Επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές του 2027 για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων

Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου – Κίνας, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αντιπρόεδρος της Κίνας κ. Χαν Τζενγκ, σε συνάντηση που είχαν, στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε «θα ήθελα να σας συγχαρώ για την Εθνική Μέρα της Κίνας, σε λίγες μέρες. Γιορτάζουμε και εμείς την Εθνική μας Μέρα την ίδια ημέρα με αυτή της Κίνας, την 1η Οκτωβρίου, και πριν έρθω στη Νέα Υόρκη είχα την τιμή να παραστώ στην εκδήλωση του Πρέσβη της Κίνας στη Λευκωσία.

Προσβλέπω στις συζητήσεις μας για τις διμερείς μας σχέσεις, συμπληρώνονται 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Προσβλέπω, επίσης, στην επίσκεψη μου στην Κίνα, στις αρχές του 2027, για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και για να συζητήσουμε διεθνείς εξελίξεις.

Η Κίνα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Κίνα είναι ένθερμοι υποστηρικτές της πολυμέρειας και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί σε αυτό το δύσκολο και με πολλές προκλήσεις διεθνές περιβάλλον, για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, θέλω να εκφράσω ευχαριστίες για τη στάση αρχών της Κίνας σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα, τη λύση του Κυπριακού. Εκτιμούμε πολύ τη στάση σας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνω την ξεκάθαρη θέση μας για την Πολιτική της Μιας Κίνας».

Από πλευράς του ο Αντιπρόεδρος της Κίνας είπε, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ότι η Κίνα και η Κύπρος έχουν διαφορετικά συστήματα, παραδόσεις, πολιτισμό, αλλά πάντοτε υπήρχε σεβασμός, ισότητα και συνεργασία μεταξύ τους αποτελώντας πρότυπο συνεργασίας στον κόσμο.

Πρόσθεσε ότι «φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες μας και σηματοδοτεί την 5η επέτειο της Στρατηγικής Συνεργασίας Κίνας-Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια, υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του Προέδρου Ζι Πινγκ και τη δική σας, η διμερής μας σχέση έχει διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη και είδε πρόοδο στη συνεργασία στην πράξη και στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί με την Κύπρο για να εμβαθύνει τις σχέσεις προς αμοιβαίο όφελος, να εντατικοποιήσει την πολυμερή συνεργασία, να οικοδομήσει μια ακόμη πιο καρποφόρα στρατηγική συνεργασία και να αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη για τους δύο λαούς».