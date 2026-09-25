Προσβλέπει σε αναθεώρηση νομοθεσίας εντός 2026 το ΕΤΕΚ για τις επικίνδυνες οικοδομές

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ.Θεοδότου και αναφερόμενος στο χθεσινό περιστατικό, είπε πως «μας προβληματίζει γιατί ήταν μια οικοδομή που, όπως ενημερωθήκαμε, είχε κηρυχτεί επικίνδυνη και είχαν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες, που ωστόσο είναι χρονοβόρες».

Υπενθυμίζοντας ότι αρχές Σεπτεμβρίου το θέμα του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου συζητήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, είπε πως στόχος είναι «να δοθούν περισσότερα εργαλεία στους ΕΟΑ».

«Αυτό που προσπαθούμε να αλλάξουμε είναι τις χρονοβόρες διαδικασίες, δηλαδή άμεσα οι ΕΟΑ, αν κριθεί αναγκαίο, να μπορούν να σφραγίσουν μια οικοδομή και ακόμη και να προχωρήσουν με κάποιες εργασίες, καθώς με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν μπορούν να πράξουν οτιδήποτε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη», συμπλήρωσε.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι τίθεται και θέμα χρηματοδότησης των ΕΟΑ, καθώς «σε αρχική φάση οι Οργανισμοί πρέπει να έχουν ένα κονδύλι για να μπορούν να κάνουν εργασίες, είτε εκκένωσης είτε επιδιόρθωσης και να μπορούν μετά να διεκδικήσουν νομικά τα χρήματα, αν χρειαστεί, από τους ιδιοκτήτες».

Υποδεικνύοντας πως «είναι πλέον τόσες πολλές οι επικίνδυνες οικοδομές που απαιτείται ένα σχετικά ψηλό κονδύλι», ανέφερε πως είναι θετικό το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζεται πρόθυμο να στηρίξει τους ΕΟΑ με τη διάθεση σχετικού κονδυλίου.

Ο ΓΓ του ΕΤΕΚ υπογράμμισε ότι πέραν από «τα νέα όπλα που πρέπει να δοθούν στους ΕΟΑ για να διαχειριστούν το ζήτημα, μέσα από τις αλλαγές στον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο» είναι σημαντική η θεσμοθέτηση επιθεώρησης κτιρίων «που θεωρούμε ως το μοναδικό προληπτικό μέτρο».

«Αν το είχαμε αυτό εδώ και 10 που συζητούμε το θέμα, θα είχαμε πολύ πιο γρήγορα εντοπίσει τις επικίνδυνες οικοδομές» είπε, ενώ αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, στη Βουλή, για τη νομοθεσία των κοινόκτητων οικοδομών, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τη μη σύσταση διαχειριστικών επιτροπών και αποθεματικών ταμείων, για σκοπούς συντήρησης των πολυκατοικιών.

Πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό να περάσει και αυτός ο νόμος και αν γίνει θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», εκφράζοντας την προσδοκία του ότι οι αναγκαίες τροποποιήσεις θα εξεταστούν από τον Οκτώβριο, ώστε οι νομοθεσίες να ψηφιστούν μέχρι το τέλος του 2026.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως το ΕΤΕΚ, εδώ και χρόνια, διοργάνωσε σεμινάρια για εκπαίδευση των μελών του, ώστε να γνωρίζουν με ποιο τρόπο να εντοπίζουν τις βλάβες και το πώς συμπληρώνονται οι σχετικές εκθέσεις, ενώ τόνισε πως δεν θα πρέπει οι ιδιοκτήτες κοινόκτητων οικοδομών να ανησυχούν τόσο για το κόστος μιας επιδιόρθωσης, εφόσον γίνεται τακτική επιθεώρηση.

Όπως εξήγησε «μια πολυκατοικία 20-25 χρόνων θα έχει πολύ λίγες φθορές και το κόστος επιδιόρθωσης της θα είναι πολύ μικρό αναλογικά, για κάθε ιδιοκτήτη, παρά αν περάσουν 40 με 50 χρόνια χωρίς καμία συντήρηση, γεγονός που συντείνει στον πολλαπλασιασμό του κόστους συντήρησης».

Πηγή: ΚΥΠΕ