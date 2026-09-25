Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπίτροπος: Η νομοθεσία δεν εμποδίζει δημοσιοποίηση στοιχείων σε σεξουαλικά αδικήματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίτροπος: Η νομοθεσία δεν εμποδίζει δημοσιοποίηση στοιχείων σε σεξουαλικά αδικήματα

 25.09.2026 - 16:12
Επίτροπος: Η νομοθεσία δεν εμποδίζει δημοσιοποίηση στοιχείων σε σεξουαλικά αδικήματα

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί κώλυμα στη δημοσιοποίηση στοιχείων προσώπων που είναι ύποπτα ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως, διευκρινίζει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δυνατότητα δημοσιοποίησης εξετάζεται κατά περίπτωση.

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή πρόσφατα ερωτήματα που έχουν δημοσιοποιηθεί ως προς το κατά πόσον το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων, η Επίτροπος αναφέρει ότι λαμβάνονται υπόψη το στάδιο της υπόθεσης, ο σκοπός της δημοσιοποίησης και η αρμοδιότητα του φορέα που προβαίνει σε αυτήν. Ιδιαίτερη σημασία, προσθέτει, έχει σε κάθε στάδιο η προστασία της ταυτότητας του θύματος.

Ειδικότερα, κατά τη διερεύνηση ποινικής υπόθεσης, η Αστυνομία δύναται, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, να δημοσιοποιήσει στοιχεία υπόπτου για σκοπούς εντοπισμού ή σύλληψής του ή για τη συλλογή πληροφοριών από το κοινό. Η σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με βάση τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης και το ζήτημα ρυθμίζεται από Αστυνομική Διάταξη που εκδίδεται δυνάμει του περί Αστυνομίας Νόμου.

Παράλληλα, θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά πόσον η δημοσιοποίηση των στοιχείων του υπόπτου ενδέχεται να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του θύματος, ιδίως όταν πρόκειται για ανήλικο.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως, η Επίτροπος αναφέρει ότι το αρμόδιο Δικαστήριο ενεργεί σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 142 και 143 του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ψευδωνυμοποίηση (ανωνυμοποίηση) των δικαστικών αποφάσεων. Οι εγκύκλιοι καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να δημοσιεύονται αποφάσεις που ενδέχεται να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται ψευδωνυμοποίηση και απαλοιφή σχετικών αναφορών.

Τα μέτρα μετά την έκτιση της ποινής

Μετά την έκτιση της ποινής και/ή την αποφυλάκιση προσώπου που καταδικάστηκε για αδίκημα που εμπίπτει στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση εργοδότησης ή τον τερματισμό της απασχόλησης του καταδικασθέντος σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά, καθώς και την απαγόρευση διαμονής του στον χώρο διαμονής του θύματος ή άλλων παιδιών ή σε γειτονικούς χώρους.

Η Αρχή Εποπτείας που συστάθηκε δυνάμει του ίδιου Νόμου ασκεί παράλληλα τις αρμοδιότητές της για την εποπτεία και αξιολόγηση της επικινδυνότητας προσώπων που παραπέμπονται σε αυτήν και του πιθανού κινδύνου επανάληψης του αδικήματος. Τα μέτρα αυτά, διευκρινίζει η Επίτροπος, αποτελούν μηχανισμούς προστασίας και δεν συνεπάγονται από μόνα τους δημόσια ανακοίνωση των στοιχείων του καταδικασθέντος.

Η δημοσίευση πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελεί διακριτό ζήτημα και αξιολογείται με συνεκτίμηση της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης και των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων προσώπων.

«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απόκρυψη της ταυτότητας ενός καταδικασθέντος. Αντίστοιχα, η καταδίκη δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του», αναφέρει η Επίτροπος, σημειώνοντας ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τα ιδιαίτερα δεδομένα και χαρακτηριστικά της.

Σημειώνει ότι η απόφαση για το κατά πόσον συντρέχουν σε συγκεκριμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις για δημοσιοποίηση στοιχείων ανήκει κάθε φορά στην αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο των εξουσιών που της παρέχει η νομοθεσία, με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην αποκαλύπτεται, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, η ταυτότητα του θύματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δεν εντοπίστηκε άλλο άλογο - Συνεχίζεται η επιτήρηση
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τα 6.000 ευρώ και το ακριβές ποσό που βρέθηκε στο τσαντάκι του
Θρήνος για το θάνατο της Έλλης – Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το «κάρφωμα» του Βρυωνίδη από τους «Μαχητές»…

 25.09.2026 - 16:10
Επόμενο άρθρο

Αλλάζει... απότομα ο καιρός - Έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακο

 25.09.2026 - 16:17
Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κινήθηκε γύρω από το Κυπριακό, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά και τον ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ – Οι δύο άξονες και η απάντηση στον Ερντογάν και το «α λα καρτ» διεθνές δίκαιο

  •  25.09.2026 - 06:25
Κομισιόν: Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για μη εφαρμογή οδηγίας

Κομισιόν: Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για μη εφαρμογή οδηγίας

  •  25.09.2026 - 15:30
Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

Ο Αβέρωφ σηκώνει το γάντι- Η «ανεξάρτητη» υποψηφιότητα που μπορεί να γίνει εφιάλτης για την Πινδάρου

  •  25.09.2026 - 06:22
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και 55% – Οι 4 μεγάλοι στόχοι

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και 55% – Οι 4 μεγάλοι στόχοι

  •  25.09.2026 - 15:57
Πλάκα: Αγωνία για πέντε άτομα που αγνοούνται μετά την έκρηξη - Ηλικιωμένο ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο

Πλάκα: Αγωνία για πέντε άτομα που αγνοούνται μετά την έκρηξη - Ηλικιωμένο ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο

  •  25.09.2026 - 15:45
Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών - Aνοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών - Aνοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

  •  25.09.2026 - 15:30
Θα πάτε στην συναυλία της Άννας Βίσση; Δείτε τι δεν πρέπει να πάρετε στο ΟΑΚΑ

Θα πάτε στην συναυλία της Άννας Βίσση; Δείτε τι δεν πρέπει να πάρετε στο ΟΑΚΑ

  •  25.09.2026 - 15:23
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

  •  25.09.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα