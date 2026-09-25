Πλάκα: Αγωνία για πέντε άτομα που αγνοούνται μετά την έκρηξη - Ηλικιωμένο ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, γίνονται επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ζευγάρι, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το κινητό τηλέφωνο εμφανίζεται απενεργοποιημένο.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους την ώρα της έκρηξης ή εάν είχαν αποχωρήσει νωρίτερα. Η παρουσία ηλικιωμένου ζευγαριού στον δεύτερο όροφο είχε γίνει γνωστή από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία για το πού βρίσκονται.

Τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης του Airbnb

Για τα άτομα που εξετάζεται αν βρίσκονταν εντός του κτιρίου την ώρα της έκρηξης και της κατάρρευσης μίλησε ο Ανδρέας Μαρτζάκης, εκ των συνιδιοκτητών του Airbnb, που λειτουργούσε στον χώρο.

«Είχαμε δηλώσει τρία άτομα, με όνομα Φρέντερικ. Βγήκαν; Δεν βγήκαν; Δεν έχουμε εικόνα μετά την έκρηξη. Εγώ βρέθηκα από την πρώτη στιγμή εκεί. Airbnb είναι αυτό που έπεσε» σημείωσε. Ερωτηθείς αν είχε άτομα μέσα το κτίριο τονίζει: «Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Εμείς είχαμε τρία άτομα στον πρώτο όροφο. Και στον δεύτερο όροφο ήταν άλλοι δύο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η Πυροσβεστική δεν μας έχει ενημερώσει αν έχει ευρήματα μέσα».

Αναφορικά με τα πιθανά αίτια της έκρηξης ο κ. Μαρτσάκης σημείωσε ότι «εμείς δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο, ούτε φιάλες προπανίου και μπουκάλες υγραερίου, τίποτα. Εγώ μένω στα 50 μέτρα, εδώ. Έπινα καφέ και μόλις άκουσα βγήκα κατευθείαν έξω. Και βλέπω τον φίλο μου τον Αμπντούλ, τον Μίμη, και πάω να τον βγάλω από το αυτοκίνητο. Και βγήκε ο Αμπντούλ χτυπημένος με τα τζάμια, και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπως το είδατε, είναι κατεστραμμένο τελείως».

Πώς χρησιμοποιούνταν οι όροφοι του κτηρίου

Το κτήριο στην οδό Λυσικράτους 15 διέθετε ισόγειο και δύο ορόφους

Ο ισόγειος χώρος ήταν ακατοίκητος, ενώ το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου χρησιμοποιούνταν ως βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb. Στον δεύτερο όροφο βρισκόταν η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που πλέον αναζητείται.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει στρέψει το βάρος των ερευνών στα συντρίμμια του επάνω ορόφου, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της αστάθειας που έχει προκαλέσει η κατάρρευση.

Η έκρηξη που συγκλόνισε την Πλάκα

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Παρασκευής, σε παλαιό κτήριο κοντά στη συμβολή της Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό ώστε προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο στο ίδιο το κτήριο, αλλά και σε γειτονικές κατοικίες, καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τζαμαρίες έσπασαν σε παρακείμενα κτήρια, ενώ συντρίμμια εκτοξεύθηκαν στον δρόμο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται δυνατός θόρυβος.

Στο πλάνο φαίνονται οι πελάτες του ξενοδοχείου, ενώ βρίσκονται στη σάλα για το πρωινό. Λίγο μετά τις 7.34 ακούγεται το «μπαμ», τα τζάμια της αίθουσας σπάνε και οι πελάτες τρέχουν έντρομοι προς τη ρεσεψιόν.

Όπως λέει η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, οι τουρίστες τρόμαξαν καθώς νόμισαν πως πρόκειται για βόμβα, ενώ ένα ζευγάρι άφησε το δωμάτιο φοβούμενο μια νέα έκρηξη.

Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτήριο και μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι Αρχές ερευνούν παράλληλα τα αίτια της έκρηξης, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να στρέφουν την έρευνα και στο ενδεχόμενο διαρροής αερίου.

Κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή ανέφεραν ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή έντονη οσμή αερίου. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πρώτη προτεραιότητα αυτή την ώρα παραμένει ο εντοπισμός του ηλικιωμένου ζευγαριού και η εξακρίβωση εάν βρισκόταν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Πηγή: protothema.gr