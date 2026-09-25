Διαψεύδει κάθοδο με το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου

Σε δήλωσή του αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα μου στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δεν βρίσκομαι σε συζητήσεις ή επαφές με το ΑΚΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα για το θέμα αυτό και δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πολιτευτώ ή να διεκδικήσω οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα.

Η δραστηριότητά μου στην Κύπρο, μέσα από το Stelios Philanthropic Foundation, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσω της δικοινοτικής επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα “Φαγητό από Καρδιάς”, μέσα από το οποίο προσφέρεται έμπρακτη στήριξη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, καθώς και οικονομική ενίσχυση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Συνδέσμων».