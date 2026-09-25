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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει κάθοδο με το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου

 25.09.2026 - 16:29
Διαψεύδει κάθοδο με το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of Βrands (www.easy.com & www.easyHistory.info), ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy), διαψεύδει κατηγορηματικά σημερινά δημοσιεύματα που τον φέρουν να βρίσκεται σε επαφές με το ΑΚΕΛ για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του στις Προεδρικές Εκλογές του 2028 και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να πολιτευτεί.

Σε δήλωσή του αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα μου στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δεν βρίσκομαι σε συζητήσεις ή επαφές με το ΑΚΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα για το θέμα αυτό και δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πολιτευτώ ή να διεκδικήσω οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα.

Η δραστηριότητά μου στην Κύπρο, μέσα από το Stelios Philanthropic Foundation, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσω της δικοινοτικής επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα “Φαγητό από Καρδιάς”, μέσα από το οποίο προσφέρεται έμπρακτη στήριξη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, καθώς και οικονομική ενίσχυση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Συνδέσμων».

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