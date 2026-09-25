Αλλάζει... απότομα ο καιρός - Έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, την Κυριακή, το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και στα βορειοανατολικά. Τη νύχτα της Κυριακής και αρχικά τη Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ αργότερα μεμονωμένα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες περιοχές. Την Τρίτη αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και η θάλασσα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, για να καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, και αργότερα θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και στα βορειοανατολικά. Τη νύχτα της Κυριακής και αρχικά τη Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ αργότερα μεμονωμένα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες περιοχές. Την Τρίτη αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.