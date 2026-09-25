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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν για αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ: Δεν θεωρούμε κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον μας

 25.09.2026 - 16:27
Ερντογάν για αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ: Δεν θεωρούμε κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον μας

Τη θέση της Τουρκίας σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως υποστηρίζει, αλλάζει ριζικά, παρουσίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο Newsweek, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις σχέσεις της Άγκυρας με το ΝΑΤΟ, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, αλλά και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.

Ο Τούρκος πρόεδρος, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία δεν πρέπει να υποχρεωθεί να επιλέξει ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να διατηρεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα θα ενισχύει τις σχέσεις της με χώρες όπως η Κίνα και οργανισμούς εκτός δυτικού πλαισίου.

«Δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό να επιβληθεί στην Τουρκία μια επιλογή μεταξύ “Δύσης ή Ανατολής”» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της χώρας, σχολιάζοντας την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισράηλ.

«Οι σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα με τρίτες χώρες είναι θέμα δικής τους επιλογής. Η Τουρκία δεν θεωρεί κάθε διμερή σχέση ως απειλή που στρέφεται εναντίον της» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά ενέργειες που, όπως είπε, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο «την εθνική ασφάλεια, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της».

Αναφερόμενος συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η ασφάλεια στην περιοχή πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση που μειώνει τις εντάσεις και ενισχύει τη συνεργασία.

Όσον αφορά το Ισραήλ, απέρριψε την άποψη ότι είναι αναπόφευκτη η σύγκρουσή τους. Παράλληλα, αντέδρασε στην ισραηλινή οπτική που παρουσιάζει την Τουρκία ως την επόμενη πιθανή απειλή μετά το Ιράν, δηλώνοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες που επηρεάζουν την ασφάλειά της.

«Κίνδυνος επέκτασης του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας»

Ο Ερντογάν υπερασπίστηκε τη δυνατότητα της Τουρκίας να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με τη Δύση όσο και με χώρες που βρίσκονται σε αντιπαράθεση με αυτήν. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Το Ιράν είναι γείτονάς μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις επαφές της για την αποκλιμάκωση των κρίσεων.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ότι δεν βλέπει αντίφαση στο γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά διατηρεί απευθείας επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Για να μεσολαβήσεις, πρέπει να μπορείς να μιλάς και με τις δύο πλευρές μιας σύγκρουσης», είπε.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως: «δεν αγνοούμε τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας σε ευρύτερη περιοχή», όπως αναφέρει, σημειώνοντας ότι τα σαμποτάζ και οι υβριδικές δραστηριότητες στην Ευρώπη εντείνουν επίσης την ευθραυστότητα του τρέχοντος περιβάλλοντος ασφαλείας.

Το νέο αμυντικό σύμφωνο με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν
Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη νέα αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί συμμαχία εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας.

Όπως είπε, η συμφωνία προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η υποστήριξη, σύμφωνα με τον Ερντογάν, μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών, υλικοτεχνική βοήθεια και πυρομαχικά, ενώ σε περίπτωση σοβαρής απειλής θα μπορούσε να εξεταστεί και «πιο προηγμένη στρατιωτική υποστήριξη».

«Το κέντρο βάρους του κόσμου μετατοπίζεται»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι το παγκόσμιο κέντρο ισχύος μετακινείται και ότι αναδύονται νέα κέντρα επιρροής.

«Το κέντρο βάρους του κόσμου μετατοπίζεται» δήλωσε, ζητώντας παράλληλα μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε, όπως είπε, να αντανακλά καλύτερα τις νέες ισορροπίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η γεωγραφική θέση της Τουρκίας, ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, αποτελεί πλεονέκτημα και όχι πρόβλημα.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει την πορεία της ως μια ισχυρή χώρα που δρα σύμφωνα με τη δική της βούληση, ενισχύει τη σταθερότητα στην περιοχή της και έχει φωνή και αναλαμβάνει ευθύνη στις παγκόσμιες υποθέσεις» ανέφερε.

Protothema.gr 

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