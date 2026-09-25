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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αντιδρούν οι συγγενείς - Δεν υπάρχουν άλλοι σοροί στο βυθισμένο πλοίο

 25.09.2026 - 17:26
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αντιδρούν οι συγγενείς - Δεν υπάρχουν άλλοι σοροί στο βυθισμένο πλοίο

Έχει ερευνηθεί κάθε τμήμα του βυθισμένου πλοίου και δεν βρέθηκαν άλλοι σοροί στο εσωτερικό του, ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ σήμερα, μετά την ανανέωση του διατάγματος κράτησης των 9 υπόπτων του ναυαγίου της 30ης Αυγούστου, προκαλώντας την αντίδραση συγγενών αγνοουμένων και θυμάτων οι οποίοι ζητούν δικαιοσύνη.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ ανακοίνωσε επίσης ότι εντοπίστηκε σήμερα ο καταγραφέας δεδομένων πλοήγησης (VDR) και παραδόθηκε στην «αστυνομία» για εξέταση.

Ο κ. Ουστέλ συναντήθηκε σήμερα με τις οικογένειες των αγνοουμένων και τους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις για τις έρευνες.

Σε γραπτή δήλωση του Ουνάλ Ουστέλ αναφέρεται πως στη σημερινή παρουσίαση ενημερώνοντας τους συγγενείς, ο Ορχάν Τακτάκ, ιδιοκτήτης της εταιρείας Deep Water, παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες. Προβλήθηκαν εικόνες που έδειχναν πώς ερευνήθηκε το εσωτερικό του πλοίου και πώς έγινε η πρόσβαση σε κάθε τμήμα κόβοντάς το.

«Δεν έχει μείνει καμία περιοχή που να μην έχει ερευνηθεί στο πλοίο. Εκτεταμένες έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει άλλες σορούς μέσα στο πλοίο. Η σορός που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ανακτήθηκε επίσης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, η αναζήτησή μας δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας στον αέρα, στην ξηρά και στη θάλασσα για να βρούμε τυχόν πτώματα που μπορεί να βρεθούν κάτω από το νερό ή στην επιφάνεια» προστίθεται στην ίδια δήλωση.

Η ενημέρωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών που σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Γενί Ντουζέν θεωρούν ότι έτυχαν εμπαιγμού εδώ και μέρες και απαιτούν την ανεύρεση των δικών τους για να προχωρήσουν σε ταφή.

Στο μεταξύ, για άλλες 7 ημέρες τέθηκαν υπό κράτηση οι 9 ύποπτοι για το ναυάγιο που για 5η φορά βρέθηκαν ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας ενώ έξω από αυτό ήταν δεκάδες συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων.

Ο «αστυνομικός ανακριτής» ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι στο κινητό της δεύτερης καπετάνιου ανακάλυψαν φωτογραφίες σε μια συνομιλία WhatsApp με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2026, που έδειχναν μια σπασμένη αριστερή μπροστινή γέφυρα. Σημείωσαν επίσης φωτογραφίες του πλοίου που επισκευαζόταν από το πλήρωμα, τονίζοντας ότι το εν λόγω μέρος ήταν κρίσιμο και απαιτούσε επισκευή από ειδικούς.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές του λιμανιού ή η Turkish Lloyd (που έδωσε το πιστοποιητικό ακαταλληλότητας) δεν ενημερώθηκαν για τη ζημιά. Σημείωσε επίσης ότι εξακολουθούν να αναζητούν έναν συνεργάτη εταιρείας, Ο ο οποίος ήταν εξουσιοδοτημένος να επιβλέπει τη συντήρηση και τις επισκευές.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι ορισμένοι ύποπτοι (μέλη του πληρώματος) έδωσαν θεληματικές καταθέσεις κι επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο είχε υποστεί ζημιές στο παρελθόν.

Σε συνέντευξη Τύπου μπροστά από το «δικαστήριο» Κερύνειας, οι οικογένειες κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων και πανό που έγραφαν «Όχι ατύχημα, αλλά φόνος», «Δεν πέθαναν, σκοτώθηκαν», «Τους πήραν τα όνειρά τους», «Απαιτούμε δικαιοσύνη» και «Οι καρδιές μας καίγονται», εκφράζοντας το αίτημά τους για δικαιοσύνη.

Η Ντιλέκ Οζμπιλέν, η οποία έχασε τη μητέρα της στο ναυάγιο, ανέφερε ότι ενώ «κάποιοι κοιμούνται άνετα στα σπίτια τους, εμείς, οι οικογένειες, περιμένουμε στον δρόμο του λιμανιού τις σορούς των παιδιών, των αδελφών, των συζύγων, των μητέρων και των πατέρων μας. Δεν προκαλούμε αναταραχές εδώ. Δεν ξεκινάμε καβγάδες. Απλώς ζητάμε πληροφορίες».

Η μόνη παρηγοριά για τις οικογένειες τώρα είναι να ανακτήσουν τις σορούς των χαμένων αγαπημένων τους, να τις φέρουν πίσω και να τις θάψουν, είπε και πρόσθεσε ότι απαιτούν να διεξαχθούν οι προσπάθειες έρευνας πολύ πιο γρήγορα και εντατικά, και να παρέχονται στις οικογένειες ολοκληρωμένες και επίσημες πληροφορίες τουλάχιστον κάθε δεύτερη μέρα.

Έθεσε τα ερωτήματα εάν υπήρχαν αρκετά σωσίβια στο πλοίο, αν πραγματοποιήθηκε η εκκένωση όπως έπρεπε, διερωτώμενη «εάν η εκκένωση είχε γίνει σωστά και έγκαιρα, θα ήμασταν ακόμα εδώ σήμερα περιμένοντας τις σορούς των 13 αγαπημένων μας, συμπεριλαμβανομένου ενός 3χρονου μωρού; Ο καπετάνιος και το πλήρωμα βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου. Αλλά πού είναι οι υπεύθυνοι της εταιρείας; Πού είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας; Διερευνάται η ευθύνη της διοίκησης του λιμανιού; Διερευνάται η ευθύνη των αρμόδιων αρχών μεταφορών που ήταν σε υπηρεσία τη στιγμή της τραγωδίας; Ποιος διεξήγαγε ποια επιθεώρηση; Ποιος ενέκρινε το ταξίδι; Ποιος δεν είδε κανένα πρόβλημα με τον απόπλου αυτού του πλοίου;»

Εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι η ρωγμή στην αριστερή εμπρόσθια γέφυρα του πλοίου έγινε γνωστή στις 17 Ιουνίου και ότι πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές που έγιναν ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, διερωτήθηκε ποιος επιθεώρησε το πλοίο εάν ήταν γνωστό ένα τέτοιο πρόβλημα.

Η Ντιλέκ Όζμπιλεν είπε ότι τώρα θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, όχι μόνο εξηγήσεις και απαίτησε να αποκαλυφθεί ποιος έκανε λάθη, ποιος παραμέλησε τα καθήκοντά του και ποιος δεν επιθεώρησε, αγνόησε ή δεν παρενέβη εγκαίρως και όλοι αυτοί να λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου.

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