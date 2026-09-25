Μειώθηκαν τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο σύμφωνα με τη Eurostat

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, στην Κύπρο καταγράφηκαν επίσης 1.320 μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το 2024, έναντι 1.314 το 2023 και 1.326 το 2022.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 3.367 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ, αριθμός αυξημένος κατά 45 περιστατικά ή 1,4% σε σύγκριση με το 2023.

Παράλληλα, τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν σε 2,78 εκατομμύρια, καταγράφοντας μείωση 1,5%, που αντιστοιχεί σε 43.742 λιγότερα περιστατικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά την κατανομή ανά οικονομικό τομέα, οι κατασκευές κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ το 2024, με 776 περιστατικά. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος σε σύγκριση με το 2023, όταν είχαν καταγραφεί 802 θανατηφόρα ατυχήματα, η υψηλότερη επίδοση του συγκεκριμένου τομέα κατά την τελευταία δεκαετία.

Ακολούθησαν ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης, με 537 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, και η μεταποίηση, με 466.

Στα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τον μεγαλύτερο αριθμό κατέγραψε η μεταποίηση, με 509.851 περιστατικά το 2024. Σύμφωνα με τη Eurostat, πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό που καταγράφηκε στον συγκεκριμένο τομέα κατά την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση το 2020, όταν τα περιστατικά είχαν περιοριστεί σε 498.060 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι κατασκευές, με 352.520 μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, ενώ ακολούθησε ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με 345.282 περιστατικά.

Τα στοιχεία προέρχονται από την ευρωπαϊκή στατιστική συλλογή για τα εργατικά ατυχήματα, την οποία δημοσίευσε η Eurostat την Παρασκευή, παρουσιάζοντας δεδομένα για το 2024 και συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη.