Ξέσπασε η Μαρίνα Μεμουσάι: Δεν θέλω ούτε ευρώ από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη

Δημόσια ξέσπασε η Μαρίνα Μεμουσάι, πρώην παίκτρια του The Voice, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρεί πως γράφονται για εκείνη πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο, εξαιτίας των αναρτήσεών της για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Μαρίνα Μεμουσάι ανέφερε στο Instagram πως την κατηγορούν πως θέλει να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία του τραγουδιστή και πως εκμεταλλεύεται την κόρη της και τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη δημοσιότητα, ενώ προσβάλλουν την ίδια και την οικογένειά της.

Στο post που έκανε στο προφίλ της έγραψε αρχικά: «Ως εδώ. Σιώπησα αρκετά. Όχι επειδή δεν είχα τι να απαντήσω, αλλά επειδή πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες ο σεβασμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη μας να σχολιάζουμε έναν άνθρωπο που πενθεί. Δυστυχώς κάποιοι επέλεξαν αυτή τη στιγμή ως άδεια. Τις τελευταίες ημέρες έχω διαβάσει για τον εαυτό μου πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο. Ότι λέω ψέματα. Ότι "στήνω μια ιστορία για δημοσιότητα". Ότι εκμεταλλεύομαι τον θάνατο του Γιώργου. Ότι χρησιμοποιώ το παιδί μου. Ότι θέλω χρήματα. Ότι θέλω ακόμη και την περιουσία ενός νεκρού ανθρώπου».

Η Μαρίνα Μεμουσάι πρόσθεσε πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να προσβάλλει την οικογένειά της και ιδιαίτερα το παιδί της: «Έφτασαν στο σημείο να προσβάλλουν την καταγωγή μου, τον άντρα μου, την οικογένειά μου και να δημιουργούν αφηγήσεις χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού μου, συνοδεύοντάς το με ιστορίες και "πληροφορίες" του παρελθόντος που γεννούν χωρίς κανένα στοιχείο. Εδώ λοιπόν μπαίνει το όριο. Εμένα μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε. Το παιδί μου όμως δεν θα το χρησιμοποιείτε για να χτίσετε σενάρια. Η Λεάνδρα είναι ένα μικρό παιδί. Δεν σας χρωστάει εξηγήσεις για τη ζωή της. Δεν είναι μέρος κανενός κουτσομπολιού και δεν θα γίνει το εργαλείο κανενός για likes, views και σχόλια. Όσο για αυτούς που αποφάσισαν ότι δήθεν ενδιαφέρονται για την περιουσία του Γιώργου, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται».

Η πρώην παίκτρια του The Voice ξεκαθάρισε πως δεν την ενδιαφέρει να πάρει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου. Ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Το να χρησιμοποιείται ακόμη και ο θάνατός του για να κατασκευάζονται τέτοιες κατηγορίες εναντίον μου είναι κάτι που αγγίζει πλέον και συγκεκριμένα όρια. Ένα ακόμη "κακό σχόλιο". Και τώρα στο μεγαλύτερο "έγκλημα" που διέπραξα: ότι μίλησα για έναν άνθρωπο που γνώρισα».

Έπειτα, απάντησε σε όσους της ζητούν αποδείξεις για τη φιλική σχέση που διατηρούσε με τον τραγουδιστή: «Κάποιοι απαιτούν να παρουσιάσω "αποδείξεις". Να ανεβάσω μηνύματα. Κλήσεις. Συνομιλίες. Φωτογραφίες. Προσωπικές στιγμές. Όχι. Δεν πρόκειται να ξεγυμνώσω δημόσια μια προσωπική επικοινωνία για να περάσω τις εξετάσεις του Instagram και του TikTok. Έχω όσα χρειάζονται για να γνωρίζω εγώ ποια ήταν η σχέση μου με τον Γιώργο. Τα γνωρίζει ο άντρας μου. Τα γνωρίζουν άνθρωποι που βρίσκονταν πραγματικά στη ζωή μας. Και πάνω απ’ όλα, τα γνώριζε ο Γιώργος. Αυτό μου αρκεί. Δεν θα δημοσιεύσω προσωπικές συνομιλίες ενός ανθρώπου που σήμερα δεν βρίσκεται εδώ για να πει "Μαρίνα, ναι, θέλω να τα δει όλος ο κόσμος". Αυτό δεν είναι έλλειψη αποδείξεων. Είναι επιλογή αξιοπρέπειας και σεβασμού. Και όσοι θεωρούν ότι επειδή κάποιος πέθανε αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στις ιδιωτικές του συνομιλίες, ας αναρωτηθούν αν θα ήθελαν αύριο τα δικά τους προσωπικά μηνύματα να γίνουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο», συμπλήρωσε.

Για όσους την προσβάλλουν για την καταγωγή της, δήλωσε: «Όσο για την καταγωγή μου: Ναι, έχω αλβανική καταγωγή. Και λοιπόν; Δεν είναι προσβολή. Δεν είναι κάτι που κρύβω και σίγουρα δεν είναι κάτι για το οποίο θα απολογηθώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς και είμαι περήφανη για τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν. Αν τρομοκρατικό "επιχείρημα" κάποιου απέναντί μου είναι η καταγωγή μου, τότε δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ σε αυτό. Έχει ήδη εκτεθεί μόνος του. Και κάτι ακόμη. Ο πόνος δεν είναι διαγωνισμός».

Η Μαρίνα Μεμουσάι τόνισε πως δεν πρόκειται για διαγωνισμό οσον αφορά στον πόνο ενός ανθρώπου: «Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ο πόνος ο δικός μου είναι μεγαλύτερος από της μητέρας του, των αδελφών του, της οικογένειάς του ή οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου τον αγάπησε. Το ότι πονάει ένας άνθρωπος δεν αφαιρεί ούτε γραμμάριο από τον πόνο κάποιου άλλου. Δεν χρειάζομαι άδεια για να στεναχωρηθώ. Δεν χρειάζομαι πιστοποιητικό για να μου λείψει κάποιος. Και δεν χρειάζεται να αποδείξω σε αγνώστους πόσες φορές μιλήσαμε, για να δικαιούμαι να πω ότι η απώλειά του με πονάει. Και σε όσους λένε ότι "ψάχνω δημοσιότητα" θα πω μόνο αυτό: Αν ο στόχος μου ήταν η δημοσιότητα, το ευκολότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω σήμερα θα ήταν να δημοσιεύσω όλα όσα έχω κρατήσει ιδιωτικά. Δεν το έκανα. Και δεν θα το κάνω. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να μοιράζεσαι ένα κομμάτι της ιστορίας σου και στο να πουλάς την ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου για να πείσεις το διαδίκτυο. Εγώ αυτή τη γραμμή δεν θα την περάσω. Δεν ζητάω να με αγαπήσετε. Δεν ζητάω να συμφωνήσετε μαζί μου. Δεν ζητάω καν να με πιστέψετε. Απαιτώ όμως να σταματήσει η κατασκευή γεγονότων γύρω από εμένα και, κυρίως, γύρω από το ανήλικο παιδί μου».

Κλείνοντας, ανέφερε πως δεν θα απαντήσει ξανά σε κακόβουλο σχόλιο και το μόνο που απαιτεί είναι να σταματήσει η αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων για εκείνη, την κόρη της και ολόκληρη την οικογένειά της: «Αν έχετε πραγματικά στοιχεία για κάτι που ισχυρίζεστε, αναλάβετε και την ευθύνη όσων δημοσιεύετε. Αν δεν έχετε, μην παρουσιάζετε φήμες, σχόλια τρίτων και υποθέσεις ως αλήθειες. Από σήμερα δεν θα απαντάω σε κάθε σχολιασμό που αποφασίζει να γράψει μια ιστορία για τη ζωή μου. Η σιωπή μου δεν θα είναι παραδοχή. Θα είναι επιλογή. Θα προστατεύσω τον άντρα μου. Θα προστατεύσω το παιδί μου. Θα προστατεύσω όσο θεωρώ προσωπικά από τη σχέση μου με τον Γιώργο. Και τον Γιώργο θα τον θυμάμαι όπως τον γνώρισα εγώ – όχι όπως απαιτεί το διαδίκτυο να αποδείξω ότι τον γνώρισα. Αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία μου απάντηση. Από εδώ και πέρα, υπάρχει όριο. Και απαιτώ να γίνει σεβαστό», έγραψε.

«Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί αν είναι»

Η Μαρίνα Μεμουσάι είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν βρέθηκε ως διαγωνιζόμενη στο The Voice τον Δεκέμβριο. Μαζί της είχε και την κόρη της, την οποία ζήτησε να κρατήσει στην αγκαλιά του ο τραγουδιστής. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δέθηκε μαζί της και της έκανε πρόταση on air να βαφτίσει το παιδί της, με την ίδια να την αποδέχεται.

Στο άκουσμα της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη η ίδια τον αποχαιρέτησε δημόσια μέσα από διάφορες αναρτήσεις στα social media, μίλησε σε εκπομπές για εκείνον, εξηγώντας πως δεν έχασαν επαφή μετά τον διαγωνισμό και πως περίμεναν με ενθουσιασμό τη στιγμή της βάφτισης.

Πριν από μερικές ημέρες επισκέφτηκε και τον τάφο του για να του αφήσει λουλούδια μαζί με την κόρη της.

Η Μαρίνα Μεμουσάι ανέβασε βίντεο από τη στιγμή στο Instagram, σημειώνοντας: «Σήμερα ήρθαμε να σου πούμε αντίο… μαζί. Η μικρή σου σου έφερε ένα λουλούδι και σου χάρισε κι ένα φιλί… ένα τελευταίο φιλί από εκείνη που αγάπησες τόσο πολύ. Μπορεί να είναι μικρή για να θυμάται όλα όσα έζησε μαζί σου, αλλά θα φροντίσω εγώ να μάθει πόσο την αγάπησες. Καλό ταξίδι, Γιώργο μας… Ένα φιλί από τη Λεάνδρα κι ένα "θα μας λείψεις" από εμάς».