Σε απόγνωση οι πολίτες στην Κύπρο με τα κουνούπια - Αναφορά για χειρουργική επέμβαση νεαρού μετά από τσίμπημα - Δείτε φωτογραφία

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αναφορά σε περίπτωση νεαρού, ο οποίος, σύμφωνα με την ανάρτηση, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά από τσίμπημα κουνουπιού.

Η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και επαναφέρει το αίτημα για άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος σε ολόκληρη την Κύπρο.

Οι τοπικές αρχές, η Πολιτεία και οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες καλούνται να συνεργαστούν, να εξετάσουν την κατάσταση, να εντοπίσουν τις εστίες αναπαραγωγής και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, με σαφείς υπευθύνους και χρονοδιάγραμμα.

Δείτε την ανάρτηση: