Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΓιώργος Μαζωνάκης: «Η νοσηλεύτρια με την κατάθεσή της προσδοκά να παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η νοσηλεύτρια με την κατάθεσή της προσδοκά να παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

 25.09.2026 - 19:52
Γιώργος Μαζωνάκης: «Η νοσηλεύτρια με την κατάθεσή της προσδοκά να παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στο MEGA για την κατάθεση της μάρτυρος-εργαζομένης του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης στάθηκε στην κατάθεση της εργαζόμενης του ιατρείου στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια της οποίας παραδέχθηκε πως «έγινε μέθη» στον Γιώργο Μαζωνάκη, προτού υποβληθεί στη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

 Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η κατάθεση της εργαζόμενης ήταν «στοχευμένη και καθοδηγούμενη», προκειμένου να ενισχύει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού του ιατρείου στο Κολωνάκι και προσδοκώντας να «παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές για θα αλλάξουν την απόφασή τους για την προσωρινή κράτηση».

«Μοιάζει να υπάρχει μία προσπάθεια αποποίησης ευθυνών από τον κατηγορούμενο γιατρό.

Ο ρόλος και η ιδιότητά μου μού επιβάλλει να αξιολογώ το σκεπτικό και να βλέπω πίσω από τις λέξεις. Μπορεί να είναι αποκαλυπτική η κατάθεση, αλλά δεν παύει να είναι καθοδηγούμενη, υποβολιμαία και στοχευμένη. Και εξηγούμαι: σε αυτήν την κατάθεση που φέρεται να έχει δώσει και, δημοσίως πια, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης η μάρτυρας-εργαζόμενη, παραβιάζει ανοικτές θύρες.

Και τι εννοώ; εννοώ για την επικοινωνία που είχε με την αναισθησιολόγο, που είναι κάτι που θα προκύψει ούτως ή άλλως από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, παρά δεν κομίζει τίποτα στην ανάκριση, καταθέτει για την επικοινωνία που είχε με τον άνθρωπο που προμήθευσε τον απινιδωτή, που κι αυτή είναι καταγεγραμμένη συνομιλία που θα προκύψει από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Συνεπώς, ούτε αυτό συνεισφέρει κάτι στην ανάκριση. Καταθέτει για τη μέθη, η οποία θα προκύψει από τις τοξικολογικές εξετάσεις και συνεπώς ούτε αυτό είναι νέο στοιχείο, δεν συνεισφέρει κάτι νέο στην ανάκριση και καταλήγει στο να αθωώνει τον γιατρό, λέγοντας για πρώτη φορά, γιατί δεν το είχε πει στην προανακριτική της κατάθεση, όπως έκαναν και οι υπόλοιπες εργαζόμενες, ότι στις 15:30 κοιμόταν στον καναπέ (σ.σ. εννοεί τον γιατρό), που ήταν στον χώρο υποδοχής του ιατρείου. Μετά απ' αυτό εμφανίζεται στις 16:00 να εξετάζει ασθενή και στις 16:06 να εκδίδει παραπέμπτικο.

Δηλαδή το κρίσιμο 45λέπτο, όπου ο Γιώργος βρισκόταν σε ανακοπή και γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες και τα τηλέφωνα, ο προϊστάμενος γιατρός στο ιατρείο αυτό, κοιμάται και, όταν ξυπνάει, αυτό που κάνει είναι να εξετάσει έναν ασθενή.

Η κατάθεση της συγκεκριμένης κυρίας παραβιάζει την κοινή λογική και, μου επιτρέπει να πω, ότι είναι ψευδέστατη. Δεν είχε αναφερθεί σε κανένα στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας κάτι τέτοιο, έστω και από την ίδια, αλλά και άλλη εργαζόμενη δεν ανέφερε τέτοια περιστατικά. Είναι στοχευμένη, στο να ενισχύσει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, προσδοκώντας ότι θα παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές και θα αλλάξουν την απόφασή τους για την προσωρινή κράτηση».

Οι αστυνομικές αρχές που συμμετέχουν στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένουν την εισαγγελική εντολή που θα δώσει το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας για την υπόθεση στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι μέχρι τώρα οι αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

Όπως εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, η άρση του απορρήτου δεν αφορά μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό. Όταν δοθεί η εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα είναι πλέον σε θέση να προχωρήσουν στον έλεγχο των συσκευών.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, αλλά μπορούν να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμη και εάν αυτό έχει διαγραφεί από τις συσκευές.

Συγχρόνως, θα εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παροχή βοήθειας ή ιατρικές πληροφορίες κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης φωτογραφίες και βίντεο που ενδεχομένως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ειδικοί πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων αρχείων, ώστε να εξακριβωθεί εάν υπάρχει πρόσθετο υλικό που θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στις έρευνες.

Τέλος, η αστυνομική έρευνα παραμένει επικεντρωμένη στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέχρι και σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία θανάτου.

Πηγή: lifo.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δεν εντοπίστηκε άλλο άλογο - Συνεχίζεται η επιτήρηση
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τα 6.000 ευρώ και το ακριβές ποσό που βρέθηκε στο τσαντάκι του
Θρήνος για το θάνατο της Έλλης – Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτές ψάχνουν οι αρχές για κλοπή από κατοικία στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

 25.09.2026 - 19:39
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Ακρίβεια χωρίς τέλος: Δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα - Επεκτείνεται και σε 11 από τα 13 βασικά αγαθά

 25.09.2026 - 20:21
ΠτΔ: Επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές του 2027 για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων

ΠτΔ: Επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές του 2027 για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων

Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου – Κίνας, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αντιπρόεδρος της Κίνας κ. Χαν Τζενγκ, σε συνάντηση που είχαν, στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές του 2027 για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων

ΠτΔ: Επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές του 2027 για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων

  •  25.09.2026 - 18:18
Κομισιόν: Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για μη εφαρμογή οδηγίας

Κομισιόν: Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για μη εφαρμογή οδηγίας

  •  25.09.2026 - 15:30
Θρίλερ στην Πλάκα: Στους έξι οι αγνοούμενοι - Βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας

Θρίλερ στην Πλάκα: Στους έξι οι αγνοούμενοι - Βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας

  •  25.09.2026 - 18:13
VIDEO - Ακρίβεια χωρίς τέλος: Δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα - Επεκτείνεται και σε 11 από τα 13 βασικά αγαθά

VIDEO - Ακρίβεια χωρίς τέλος: Δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα - Επεκτείνεται και σε 11 από τα 13 βασικά αγαθά

  •  25.09.2026 - 20:21
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και 55% – Οι 4 μεγάλοι στόχοι

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και 55% – Οι 4 μεγάλοι στόχοι

  •  25.09.2026 - 15:57
Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών - Aνοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών - Aνοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

  •  25.09.2026 - 15:30
Θα πάτε στην συναυλία της Άννας Βίσση; Δείτε τι δεν πρέπει να πάρετε στο ΟΑΚΑ

Θα πάτε στην συναυλία της Άννας Βίσση; Δείτε τι δεν πρέπει να πάρετε στο ΟΑΚΑ

  •  25.09.2026 - 15:23
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

  •  25.09.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα