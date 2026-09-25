Γιώργος Μαζωνάκης: «Η νοσηλεύτρια με την κατάθεσή της προσδοκά να παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης στάθηκε στην κατάθεση της εργαζόμενης του ιατρείου στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια της οποίας παραδέχθηκε πως «έγινε μέθη» στον Γιώργο Μαζωνάκη, προτού υποβληθεί στη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η κατάθεση της εργαζόμενης ήταν «στοχευμένη και καθοδηγούμενη», προκειμένου να ενισχύει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού του ιατρείου στο Κολωνάκι και προσδοκώντας να «παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές για θα αλλάξουν την απόφασή τους για την προσωρινή κράτηση».

«Μοιάζει να υπάρχει μία προσπάθεια αποποίησης ευθυνών από τον κατηγορούμενο γιατρό.

Ο ρόλος και η ιδιότητά μου μού επιβάλλει να αξιολογώ το σκεπτικό και να βλέπω πίσω από τις λέξεις. Μπορεί να είναι αποκαλυπτική η κατάθεση, αλλά δεν παύει να είναι καθοδηγούμενη, υποβολιμαία και στοχευμένη. Και εξηγούμαι: σε αυτήν την κατάθεση που φέρεται να έχει δώσει και, δημοσίως πια, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης η μάρτυρας-εργαζόμενη, παραβιάζει ανοικτές θύρες.

Και τι εννοώ; εννοώ για την επικοινωνία που είχε με την αναισθησιολόγο, που είναι κάτι που θα προκύψει ούτως ή άλλως από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, παρά δεν κομίζει τίποτα στην ανάκριση, καταθέτει για την επικοινωνία που είχε με τον άνθρωπο που προμήθευσε τον απινιδωτή, που κι αυτή είναι καταγεγραμμένη συνομιλία που θα προκύψει από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Συνεπώς, ούτε αυτό συνεισφέρει κάτι στην ανάκριση. Καταθέτει για τη μέθη, η οποία θα προκύψει από τις τοξικολογικές εξετάσεις και συνεπώς ούτε αυτό είναι νέο στοιχείο, δεν συνεισφέρει κάτι νέο στην ανάκριση και καταλήγει στο να αθωώνει τον γιατρό, λέγοντας για πρώτη φορά, γιατί δεν το είχε πει στην προανακριτική της κατάθεση, όπως έκαναν και οι υπόλοιπες εργαζόμενες, ότι στις 15:30 κοιμόταν στον καναπέ (σ.σ. εννοεί τον γιατρό), που ήταν στον χώρο υποδοχής του ιατρείου. Μετά απ' αυτό εμφανίζεται στις 16:00 να εξετάζει ασθενή και στις 16:06 να εκδίδει παραπέμπτικο.

Δηλαδή το κρίσιμο 45λέπτο, όπου ο Γιώργος βρισκόταν σε ανακοπή και γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες και τα τηλέφωνα, ο προϊστάμενος γιατρός στο ιατρείο αυτό, κοιμάται και, όταν ξυπνάει, αυτό που κάνει είναι να εξετάσει έναν ασθενή.

Η κατάθεση της συγκεκριμένης κυρίας παραβιάζει την κοινή λογική και, μου επιτρέπει να πω, ότι είναι ψευδέστατη. Δεν είχε αναφερθεί σε κανένα στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας κάτι τέτοιο, έστω και από την ίδια, αλλά και άλλη εργαζόμενη δεν ανέφερε τέτοια περιστατικά. Είναι στοχευμένη, στο να ενισχύσει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, προσδοκώντας ότι θα παραπλανηθούν οι δικαστικές αρχές και θα αλλάξουν την απόφασή τους για την προσωρινή κράτηση».

Οι αστυνομικές αρχές που συμμετέχουν στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένουν την εισαγγελική εντολή που θα δώσει το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας για την υπόθεση στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι μέχρι τώρα οι αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

Όπως εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, η άρση του απορρήτου δεν αφορά μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό. Όταν δοθεί η εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα είναι πλέον σε θέση να προχωρήσουν στον έλεγχο των συσκευών.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, αλλά μπορούν να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμη και εάν αυτό έχει διαγραφεί από τις συσκευές.

Συγχρόνως, θα εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παροχή βοήθειας ή ιατρικές πληροφορίες κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης φωτογραφίες και βίντεο που ενδεχομένως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ειδικοί πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων αρχείων, ώστε να εξακριβωθεί εάν υπάρχει πρόσθετο υλικό που θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στις έρευνες.

Τέλος, η αστυνομική έρευνα παραμένει επικεντρωμένη στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέχρι και σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία θανάτου.

Πηγή: lifo.gr