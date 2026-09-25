VIDEO - Ακρίβεια χωρίς τέλος: Δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα - Επεκτείνεται και σε 11 από τα 13 βασικά αγαθά

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Sigma, στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή δείχνουν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν αυξήσεις σε 11 από τα 13 βασικά προϊόντα που εξετάστηκαν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης και τις καθημερινές δαπάνες των πολιτών.

Στο μέτωπο της στέγασης, αυξημένες εμφανίζονται και οι τιμές των ακινήτων, προσθέτοντας ένα ακόμη βάρος για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ξένοι αγοραστές αποτελούν πλέον την πλειοψηφία στην αγορά ακινήτων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται προκαλεί προβληματισμό στους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να περιορίζεται, ενώ εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν.

Δείτε το ρεπορτάζ: