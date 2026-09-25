Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου και σειρά επαφών ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου και σειρά επαφών ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη

 25.09.2026 - 20:52
Τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου και σειρά επαφών ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη

Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου ενόψει της 11ης Τριμερούς Συνόδου, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά τη διάρκεια τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης που φιλοξένησε την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος είχε συνάντηση με τους ομολόγους του της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι και της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη, κατά την οποία εξετάστηκαν τομείς για περαιτέρω συνεργασία ενόψει της επερχόμενης 11ης Τριμερούς Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στην Κύπρο.

Εξάλλου ο κ. Κόμπος είχε σειρά επαφών στη νέα Υόρκη τις οποίες κοινοποίησε με αναρτήσεις του στο Χ.

Μεταξύ αυτών συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας Σουτζιόνο, κατά την οποία συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-Ινδονησίας και οι προοπτικές ανάπτυξής τους.

Κατά τη συνάντηση υπογράφηκε Συμφωνία για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, με στόχο, όπως ανέφερε ο κ. Κόμπος, τη διευκόλυνση των επίσημων ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης την αναπτυσσόμενη σχέση ΕΕ-Ινδονησίας, καθώς και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο κ. Κόμπος είχε ακόμη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε, όπως ανέφερε, η αναπτυσσόμενη στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου-Ινδίας και η κοινή δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυσή της.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία για την προώθηση κοινών στρατηγικών συμφερόντων, με τον κ. Κόμπο να αναφέρεται ειδικότερα στους τομείς του εμπορίου, της ναυτιλίας, της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας, της άμυνας και της ψηφιοποίησης.

Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με την Υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας Θόρντις Κατρίν Γκούνναρσντότιρ, με τις δύο πλευρές να συζητούν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της πολυμερούς συνεργασίας, τις σχέσεις ΕΕ-Ισλανδίας και τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και περιφερειακές εξελίξεις.

Συντονισμός των μικρών ευρωπαϊκών κρατών

Ο κ. Κόμπος φιλοξένησε, εξάλλου, συνάντηση υψηλού επιπέδου των μικρών κρατών της Ευρώπης, την οποία συνδιοργάνωσε με τον Πρωθυπουργό της Ανδόρας Ξαβιέ Εσπότ και την Υπουργό Εξωτερικών της Ανδόρας Ίμμα Τορ Φάους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των μικρών ευρωπαϊκών κρατών στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων περιφερειακών και πολυμερών οργανισμών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης η διαδικασία μεταρρύθμισης του ΟΗΕ «UN80», καθώς και η εκλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δεν εντοπίστηκε άλλο άλογο - Συνεχίζεται η επιτήρηση
Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα - Σε ιστορικό ψηλό η μέση τιμή diesel που αγγίζει τα 2 ευρώ - Αίτημα για μείωση ΦΠΑ
Χτυπούσε βάναυσα τη σύντροφό του στο σώμα και τον λαιμό - Αυξήθηκε η ποινή του από το Εφετείο
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τα 6.000 ευρώ και το ακριβές ποσό που βρέθηκε στο τσαντάκι του
Θρήνος για το θάνατο της Έλλης – Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Εργασίας: Υιοθετείται πρόταση της ΔΗΠΑ για πολύτεκνες μητέρες

 25.09.2026 - 20:46
Επόμενο άρθρο

Άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο - Υπέκυψε στα τραύματά του 79χρονος Κώστας

 25.09.2026 - 21:04
«Όχι» Έρχιουρμαν για τριμερή - Επιστρέφει στην Κύπρο ο Πρόεδρος

«Όχι» Έρχιουρμαν για τριμερή - Επιστρέφει στην Κύπρο ο Πρόεδρος

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Όχι» Έρχιουρμαν για τριμερή - Επιστρέφει στην Κύπρο ο Πρόεδρος

«Όχι» Έρχιουρμαν για τριμερή - Επιστρέφει στην Κύπρο ο Πρόεδρος

  •  25.09.2026 - 22:28
VIDEO - Στο επίκεντρο ο Αβέρωφ - Νέα δεδομένα για τις Προεδρικές και προβληματισμός στον ΔΗΣΥ

VIDEO - Στο επίκεντρο ο Αβέρωφ - Νέα δεδομένα για τις Προεδρικές και προβληματισμός στον ΔΗΣΥ

  •  25.09.2026 - 21:19
Συναγερμός στις αρχές - Απέδρασε κρατούμενος από τα κρατητήρια Λακατάμιας

Συναγερμός στις αρχές - Απέδρασε κρατούμενος από τα κρατητήρια Λακατάμιας

  •  25.09.2026 - 22:55
VIDEO - Ακρίβεια χωρίς τέλος: Δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα - Επεκτείνεται και σε 11 από τα 13 βασικά αγαθά

VIDEO - Ακρίβεια χωρίς τέλος: Δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα - Επεκτείνεται και σε 11 από τα 13 βασικά αγαθά

  •  25.09.2026 - 20:21
Θρίλερ στην Πλάκα: Καμία ένδειξη ζωής - Ποιοι είναι οι έξι αγνοούμενοι

Θρίλερ στην Πλάκα: Καμία ένδειξη ζωής - Ποιοι είναι οι έξι αγνοούμενοι

  •  25.09.2026 - 18:13
Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών - Aνοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών - Aνοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

  •  25.09.2026 - 15:30
Θα πάτε στην συναυλία της Άννας Βίσση; Δείτε τι δεν πρέπει να πάρετε στο ΟΑΚΑ

Θα πάτε στην συναυλία της Άννας Βίσση; Δείτε τι δεν πρέπει να πάρετε στο ΟΑΚΑ

  •  25.09.2026 - 15:23
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου - «Υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος»

  •  25.09.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα