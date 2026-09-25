Το SMS του υπνοθεραπευτή στην Γάκα για τον Μαζωνάκη: «Θα τον στριμώξω»

Η κατάθεση του Κομιανού φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η επαφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τις συζητήσεις που έγιναν για τις θεραπείες και το κόστος τους.

Ο Νάσος Κομιανός κατέθεσε ότι το πρώτο τηλεφώνημα για να συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε από τη μάνατζέρ του στις 27 Αυγούστου, στις 11:02 το πρωί. Όπως φέρεται να είπε, του ζητήθηκε να συναντήσει τον τραγουδιστή προκειμένου να κάνει υπνοθεραπεία. Αρχικά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, αρνήθηκε να αναλάβει τον Μαζωνάκη, επικαλούμενος το ιστορικό του στο Δρομοκαΐτειο. Η μάνατζερ, ωστόσο, επέμεινε και επικοινώνησε ξανά μαζί του την ίδια ημέρα, ενώ νέα επικοινωνία έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να κανονιστεί η συνάντηση. Το ραντεβού είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, όμως τελικά μεταφέρθηκε μία ημέρα νωρίτερα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, σε εστιατόριο στο Ψυχικό.

Το SMS στη γιατρό

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής, μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η γιατρός επικοινώνησε με τον τραγουδιστή και συμφώνησαν σχετικά με τα χρήματα και τις θεραπείες. Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε μήνυμα που έστειλε στη γιατρό την επόμενη Τρίτη το πρωί, ενόψει του δικού του ραντεβού με τον Μαζωνάκη.

Όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε, της έγραψε: «θα τον στριμώξω», αναφερόμενος στο ραντεβού που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνεται πλέον στα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια για τον απινιδωτή

Η νοσηλεύτρια, η οποία κατέθεσε χθες στον 32ο τακτικό ανακριτή, φέρεται να περιέγραψε ότι το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στην αναισθησιολόγο και το δεύτερο στον άνθρωπο από τον οποίο είχαν προμηθευτεί τον απινιδωτή, προκειμένου να μάθουν γιατί δεν λειτουργούσε.

«Μέχρι τις 16:00 το απόγευμα ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16:00 με 16:10. Το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν αμέσως μετά στον κύριο που είχαμε πάρει τον απινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής με το κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος!»

Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και για όσα συνέβησαν εκεί την ημέρα του θανάτου του.

«Αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός»

Η 56χρονη αναφέρθηκε και στην αρχική της κατάθεση, στην οποία είχε δώσει διαφορετική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως φέρεται να εξήγησε στον ανακριτή, είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφθασε στις 15:30 επειδή αυτή ήταν η οδηγία της γιατρού, ενώ η ίδια είχε φθάσει στις 15:00 και τον είχε βρει ήδη εκεί.

«Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30 στο ιατρείο γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφθασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα του ιατρείου ήταν παράνομα, ούτε ότι έπρεπε να τηρείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, καθώς, όπως είπε, τις οδηγίες τις έδινε η γιατρός.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα στο ιατρείο ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι; Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες και δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα».

Πηγή: protothema.gr