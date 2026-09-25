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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην Α. Μεσόγειο στην συνάντηση ΠτΔ με AJC

 25.09.2026 - 21:38
Ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην Α. Μεσόγειο στην συνάντηση ΠτΔ με AJC

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους της American Jewish Committee (AJC), με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στον ενισχυμένο στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών και στην περιφερειακή συνεργασία.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Κύπρος «ενισχύει το στρατηγικό της αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες για προώθηση του Eastern Mediterranean Gateway Act, το οποίο βασίζεται στο Eastern Mediterranean Energy and Security Cooperation Act.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης την AJC για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων «υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Managing Director & Group CEO της ADNOC, Dr. Sultan Al Jaber.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν «οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας», το ενδιαφέρον των ΗΑΕ για «ενεργότερη παρουσία στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου», καθώς και οι προοπτικές συμμετοχής σε σημαντικά ενεργειακά έργα ευρύτερης περιφερειακής σημασίας.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι η Κύπρος «ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο», δημιουργώντας, όπως ανέφερε, νέες προοπτικές συνεργασίας και επενδύσεων.

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