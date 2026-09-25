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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» Έρχιουρμαν για τριμερή - Επιστρέφει στην Κύπρο ο Πρόεδρος

 25.09.2026 - 22:28
«Όχι» Έρχιουρμαν για τριμερή - Επιστρέφει στην Κύπρο ο Πρόεδρος

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Καθοριστική φαίνεται να ήταν η στάση του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος δεν συναίνεσε στη διεξαγωγή κοινής συνάντησης των τριών, παρά την επιθυμία του Αντόνιο Γκουτέρες για μια τέτοια συνάντηση.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις απαντήσεις του Έρχιουρμαν, οι οποίες αναμένεται να κρίνουν και το ενδεχόμενο σύγκλησης άτυπης πενταμερούς.

Η Νέα Υόρκη θεωρείται, παράλληλα, η τελευταία ευκαιρία για μια άτυπη συνάντηση επί Γκουτέρες, με τις επόμενες κινήσεις να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επαφών του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο.

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