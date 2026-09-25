«Όχι» Έρχιουρμαν για τριμερή - Επιστρέφει στην Κύπρο ο Πρόεδρος

Καθοριστική φαίνεται να ήταν η στάση του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος δεν συναίνεσε στη διεξαγωγή κοινής συνάντησης των τριών, παρά την επιθυμία του Αντόνιο Γκουτέρες για μια τέτοια συνάντηση.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις απαντήσεις του Έρχιουρμαν, οι οποίες αναμένεται να κρίνουν και το ενδεχόμενο σύγκλησης άτυπης πενταμερούς.

Η Νέα Υόρκη θεωρείται, παράλληλα, η τελευταία ευκαιρία για μια άτυπη συνάντηση επί Γκουτέρες, με τις επόμενες κινήσεις να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επαφών του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο.