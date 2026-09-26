Κυπριακό: Στην τουρκική αδιαλλαξία προσέκρουσε η Τριμερής

Όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Παρασκευής ο τ/κ ηγέτης δεν συναίνεσε σε κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αντόνιο Γκουτιέρες παρά τη σχετική επιθυμία του ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε διαβιβάσει τη σχετική επιθυμία του μέσω της Μαρίας Άνχελας Ολγκίν, η οποία είχε χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει την ετοιμότητα του για την πραγματοποίηση μιας Τριμερούς συνάντησης και θα παρέτεινε την παραμονή του στη Νέα Υόρκη σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης από τον Τουφάν Ερχιουρμαν.

Ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό και μετά από αυτή την εξέλιξη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού έχει ολοκληρώσει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το πρωί της Κυριακής.

Η Λευκωσία τηρούσε στάση αναμονής με την ελπίδα θετικής ανταπόκρισης από πλευράς Ερχιουρμαν μετά και τη συνάντηση που θα είχε ο κατοχικός ηγέτης με τον Γκουτέρες. Ωστόσο η αρνητική απάντηση του τ/κ ηγέτη έβαλε φρένο στην προσπάθεια του ΓΓ του ΟΗΕ για εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ωστόσο η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τελείως μετά και τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα ο Γκουτιέρες με τον Ερχιουρμαν.

«Θετική η συνάντηση ΠτΔ - Γκουτιέρες»

Σε δηλώσεις του χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης στην εκπομπή του Αλφα «Αλφα Καλημέρα», ανέφερε ότι η συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική και εποικοδομητική.

«Ηταν η τελευταία συνάντηση στο περιθώριο Γενικής Συνέλευσης με τον Γκουτέρες, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων στο χρονικό περιθώριο που υπήρχε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε και στον Γκουτέρες τις ιδέες και προτάσεις που είχε παρουσιάσει στον Τουφάν Ερχιουρμαν κατά την τελευταία συνάντηση, που αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία και τα Μέτρα Οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Ο κ. Λετυμπιώτης είχε δηλώσει ότι ο Πρόεδρος «εξέφρασε την ετοιμότητα του εάν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά όπως παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη ούτως ώστε να γίνει μια κοινή συνάντηση με τον κ. Ερχιουρμαν, αναμένουμε αυτή την τοποθέτηση, αυτή την ανταπόκριση τουλάχιστον από την άλλη πλευρά».

«Η ανταπόκριση τουλάχιστον από πλευράς του ΓΓ των ΗΕ όπως και της Προσωπικής του Απεσταλμένης στην προχθεσινή τους συνάντηση με τον ΠτΔ ως προς το περιεχόμενο των προτάσεων που έχουν τεθεί και πώς αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ή να δώσουν ώθηση προς τα εμπρός ήταν θετική», επισήμανε ο κ. Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη το ενδεχόμενο μιας Τριμερούς συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση που είχαν οι διαπραγματευτές με την με την κ. Ντι Κάρλο και την κ. Ολγκίν.

Η Λευκωσία μέχρι και την τελευταία στιγμή ελπίζει σε μια θετική εξέλιξη όσον αφορά το Κυπριακό.