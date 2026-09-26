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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Άφησες βαθύ και αβάσταχτο κενό» - Το σπαρακτικό «αντίο» στον 16χρονο Άρη που έφυγε νωρίς

 26.09.2026 - 12:08
«Άφησες βαθύ και αβάσταχτο κενό» - Το σπαρακτικό «αντίο» στον 16χρονο Άρη που έφυγε νωρίς

Ραγίζουν καρδιές τα λόγια αποχαιρετισμού για τον 16χρονο Αρη Παπαχαραλάμπους που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 16χρονος είχε παρασυρθεί ενώ οδηγούσε το σκούτερ του  από όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος οδηγός στις 7 Αυγούστου στην Αγλαντζιά.

Ο 16χρονος έδωσε τιτάνια μάχη για κρατηθεί στη ζωή μετά το σοβαρό τροχαίο, δυστυχώς όμως σήμερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Με μια σπαρακτική ανάρτηση το ΘΟΙ Λακατάμιας αποχαιρετά τον άτυχο 16χρονο.

Η ανάρτηση

«ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΑΡΗ ΜΑΣ…

Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν αρκούν μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Η οικογένεια της Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη ένα δικό της παιδί. Ο Άρης-Λάμπρος Παπαχαραλάμπους, ποδοσφαιριστής της Κ17, έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας ένα βαθύ και αβάσταχτο κενό στις καρδιές όλων μας.

Για εβδομάδες στεκόμασταν δίπλα του, ελπίζοντας και προσευχόμενοι να γυρίσει ο Άρης μας πίσω. Δυστυχώς, σήμερα αποχαιρετούμε ένα παιδί που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.

Άρη μας, θα σε θυμόμαστε με το χαμόγελό σου, την αγάπη σου για το ποδόσφαιρο και τις στιγμές που μοιράστηκες με τους φίλους και τους συμπαίκτες σου. Η θέση σου στην οικογένεια του Θ.Ο.Ι. θα παραμείνει για πάντα δική σου.

Στους γονείς, στην οικογένεια και στους αγαπημένους ανθρώπους του Άρη εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας. Στεκόμαστε δίπλα τους με αγάπη, σεβασμό και συμπαράσταση.

Καλό ταξίδι, Άρη μας. 🖤

Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη.»

 

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Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος Άρης Παπαχαραλάμπους, που είχε παρασυρθεί από μεθυσμένο οδηγό ενώ οδηγούσε το σκούτερ του, στις 7 Αυγούστου στην Αγλατζιά.

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