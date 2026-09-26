ΠτΔ: Ο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα εργάζεται για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του

Είπε ακόμη ότι τα πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η βάση λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται να αλλάξουν.

«Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη, είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, παρουσιάσαμε νέες ιδέες που αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία, τα ΜΟΕ, ιδέες που έδειξαν για ακόμη μια φορά στην πράξη την πολιτική μας βούληση αλλά και που έγιναν θετικά αποδεκτές από τον ΓΓ και που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων» ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Δυστυχώς, συνέχισε «η τουρκική πλευρά απάντησε αρνητικά» σημειώνοντας ότι «βρίσκεται σε αδύναμη θέση αφού αυτό συμβαίνει όταν κάποιος αρνείται μια απλή συνάντηση για να διερευνήσουμε τις προοπτικές στη βάση κάποιων νέων ιδεών και που έγιναν θετικά αποδεκτές από τον ΓΓ των ΗΕ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε δύο «πολύ σημαντικά δεδομένα», καθώς όπως είπε, ο ΓΓ «μας ανέφερε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του θα συνεχίζει να εργάζεται για συγκεκριμένη πρόοδο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών και πιστεύουμε σε αυτόν», επαναλαμβάνοντας ότι η πλευρά μας απαντά θετικά στις προσπάθειες του ΓΓ.

Πρόσθεσε ότι ο δεύτερος λόγος, αφορά τη συνάντηση που είχε με τους πέντε Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας με το βασικό συμπέρασμα της οποίας ήταν ότι και με την αλλαγή του ΓΓ των ΗΕ ο η βάση του Κυπριακού όσο και το διαπραγματευτικό κεκτημένο δεν πρόκειται να χαθούν.

«Το μήνυμα μου σε όσους επιλέγουν αρνητική προσέγγιση ευελπιστώντας σε απομάκρυνση από αυτά, με τη λήξη της θητείας ΓΓ, είναι ότι δεν πρόκειται σε καμιά απολύτως περίπτωση να συμβούν αυτά. Και αυτό είναι η θέση που εκφράστηκε από ξεκάθαρα από τα πέντε Μόνιμα Μέλη» υπογράμμισε.

Μιλώντας στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι κάθε συνάντηση με την ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει για ξεχωριστή σημασία, σημειώνοντας την αγάπη και ενδιαφέρον του για την πατρίδα.

«Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και οι οργανώσεις που την απαρτίζουν αποτελούν εδώ και δεκαετίες την πιο ισχυρή και αξιόπιστη φωνή της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια φωνή που υπερασπίζεται στην πράξη την πατρίδα μας, οικοδομεί σχέσεις με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα και την κοινωνία και, την ίδια στιγμή, κρατά ζωντανή την κυπριακή ταυτότητα» είπε, προσθέτοντας ότι «οι πρώτοι που πίστεψαν στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ήσασταν εσείς».

Εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι νέοι Κύπριοι και Κυπριοαμερικανοί συμμετέχουν ολοένα και πιο ενεργά στις οργανώσεις και στις δράσεις της παροικίας, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παράλληλα διακρίνονται στην επιχειρηματικότητα, στην τεχνολογία, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην πολιτική και σε άλλους τομείς.

Είπε ότι η σημαντικότερη ίσως επένδυση είναι να διασφαλίσουμε ότι η σχέση με την Κύπρο, όχι μόνο δεν εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά αποκτά νέα δυναμική, νέο περιεχόμενο και νέους πρωταγωνιστές. «Γιατί η κυπριακή καταγωγή δεν είναι απλώς μια αναφορά στο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή σχέση με τη σημερινή και την αυριανή Κύπρο, που πρέπει να περνά από γενιά σε γενιά και να ενισχύεται συνεχώς και εσείς το πετυχαίνετε και το κάνετε με απόλυτη επιτυχία» είπε.

Σημείωσε ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή, η διαίρεση, ο ξεριζωμός, η καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών συνεχίζονται στην Ευρωπαϊκή Κύπρο, ενώ επανέλαβε ενώπιον των ομογενών ότι «όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν συμβιβαζόμαστε και δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με την κατοχή».

Βασική προτεραιότητά μας, συνέχισε, παραμένει η επανένωση της Κύπρου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και φυσικά των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι προκλήσεις, τα προβλήματα, οι δυσκολίες είναι πολλές και τις βιώνω καθημερινά. Δεν θα σταματήσουμε όμως ούτε λεπτό μέχρι εκείνη την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης» σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν ακόμη οι John Josephakis, Σταύρος Καμιλάρης και Δέσποινα Αξιωτάκης με τον Πρόεδρος Χριστοδουλίδη να κάνει λόγο για άξιους πρεσβευτές της Κύπρου. «Σας συγχαίρω θερμά και σας ευχαριστώ, εκ μέρους της κυπριακής πολιτείας, του κυπριακού λαού, για όσα προσφέρετε και, κυρίως, γιατί όπου και αν σας οδήγησε η ζωή, η Κύπρος παρέμεινε πάντα στην καρδιά σας» είπε.

Αναφερόμενος στους βραβευθέντες, είπε ότι γεννημένος στην Αμμόχωστο John Josephakis – που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη του εξαιτίας της τουρκικής εισβολής του 1974 - έχει διαγράψει μια αξιοθαύμαστη πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, φτάνοντας σε ηγετική θέση στη NVIDIA, μια εταιρεία που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογικής επανάστασης.

«Είχα τη χαρά να γνωρίσω τον John στο Χιούστον κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025 για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο. Και η συνάντησή μας αυτή, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αγάπη του John για την Κύπρο, αποτέλεσε την αρχή μιας συνεργασίας που ήδη αποδίδει καρπούς. Σήμερα, η NVIDIA, μια τεράστια εταιρεία, επενδύει στην Κύπρο, μια τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας, και συμβάλλει στην προσπάθειά μας να αποκτήσει η χώρα μας τις υποδομές και, κυρίως, τις δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» είπε.

Αναφέρθηκε ακολούθως στον Σταύρο Καμιλάρη, με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο της Κερύνειας, ο οποίος επίσης έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρόσφυγας μετά την τουρκική εισβολή. «Έχτισε εδώ τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία, χωρίς ποτέ να απομακρυνθεί ή να ξεχάσει την Κύπρο. Αντιθέτως, για περισσότερα από 20 χρόνια, μέσα από τη δράση του στη Lampousa, υπηρετεί την κοινότητά μας, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της κατεχόμενης μας γης και την προσδοκία της επιστροφής» συνέχισε.

Όσον αφορά τη Δέσποινα Αξιωτάκη, είπε ότι μέσα από την επί 27 χρόνια παρουσία της στην ηγεσία του Cyprus-U.S. Chamber of Commerce και την ευρύτερη της δράση στην ομογένεια, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ, παράλληλα, παραμένει πρωτοστάτης σε όλους τους αγώνες της παροικίας μας και ειδικότερα στη μεγάλη προσπάθεια για επανένωσης της πατρίδας μας.

Και αυτή η αναφορά στην Κύπρο μάς φέρνει αναπόφευκτα στη μεγαλύτερη εκκρεμότητα που εξακολουθεί να απασχολεί την πατρίδα μας, και ξέρω ότι απασχολεί και όλους εσάς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη ότι «από πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης εργαζόμαστε να ενισχύσουμε όλους τους παράγοντες ισχύος της πατρίδας μας, οικονομία, αποτρεπτική ικανότητα, διπλωματική παρουσία και άλλα».

Είπε ότι το αίσθημα ασφάλειας πολιτών ενισχύεται, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στα επιτεύγματα της Κυβέρνησης στην οικονομία, κάτι που, όπως ανέφερε, επιτρέπει την επένδυση σε τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό.

Πρόσθεσε ότι στην εξωτερική πολιτική ακολουθείται ξεκάθαρος δυτικός προσανατολισμός, ενώ επεσήμανε την επιτυχή Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι μια χώρα που δεν είναι δυνατή στο εσωτερικό, που έχει προβλήματα στην οικονομία της δεν μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις στο εξωτερικό. Και η Κύπρος έχει υποχρέωση να ενισχύει τα διεθνή της ερείσματα, συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι ανεξάντλητα τα όρια της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Υπογράμμισε ακόμη τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών σε μεγάλο αριθμό τομέων, σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή συνεχώς εμβαθύνεται, και επεσήμανε τη συμβολή της ομογένειας προς τον σκοπό αυτό.

Αναφέρθηκε ακόμη στη βούληση για κατάργηση θεωρήσεων, αλλά και απευθείας συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων είναι «στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ».

Η Κύπρος, είπε, αποτελεί επιλογή για τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική της θέση, το ανθρώπινο της δυναμικό και οι υπηρεσίες της, ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ πριν το τέλος του έτους για να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που παρέχει η Κύπρος ως επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του θα συνεχίζει να εργάζεται για επανέναρξη των συνομιλιών, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας την Παρασκευή σε εκδήλωση της κυπριακής ομογένειας, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όπου, όπως είπε, παρουσίασε νέες ιδέες που αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία, τα ΜΟΕ που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όμως σημείωσε ότι «η τουρκική πλευρά απάντησε αρνητικά». Είπε ακόμη ότι τα πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η βάση λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται να αλλάξουν. «Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη, είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, παρουσιάσαμε νέες ιδέες που αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία, τα ΜΟΕ, ιδέες που έδειξαν για ακόμη μια φορά στην πράξη την πολιτική μας βούληση αλλά και που έγιναν θετικά αποδεκτές από τον ΓΓ και που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων» ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Δυστυχώς, συνέχισε «η τουρκική πλευρά απάντησε αρνητικά» σημειώνοντας ότι «βρίσκεται σε αδύναμη θέση αφού αυτό συμβαίνει όταν κάποιος αρνείται μια απλή συνάντηση για να διερευνήσουμε τις προοπτικές στη βάση κάποιων νέων ιδεών και που έγιναν θετικά αποδεκτές από τον ΓΓ των ΗΕ». Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε δύο «πολύ σημαντικά δεδομένα», καθώς όπως είπε, ο ΓΓ «μας ανέφερε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του θα συνεχίζει να εργάζεται για συγκεκριμένη πρόοδο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών και πιστεύουμε σε αυτόν», επαναλαμβάνοντας ότι η πλευρά μας απαντά θετικά στις προσπάθειες του ΓΓ. Πρόσθεσε ότι ο δεύτερος λόγος, αφορά τη συνάντηση που είχε με τους πέντε Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας με το βασικό συμπέρασμα της οποίας ήταν ότι και με την αλλαγή του ΓΓ των ΗΕ ο η βάση του Κυπριακού όσο και το διαπραγματευτικό κεκτημένο δεν πρόκειται να χαθούν. «Το μήνυμα μου σε όσους επιλέγουν αρνητική προσέγγιση ευελπιστώντας σε απομάκρυνση από αυτά, με τη λήξη της θητείας ΓΓ, είναι ότι δεν πρόκειται σε καμιά απολύτως περίπτωση να συμβούν αυτά. Και αυτό είναι η θέση που εκφράστηκε από ξεκάθαρα από τα πέντε Μόνιμα Μέλη» υπογράμμισε. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι κάθε συνάντηση με την ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει για ξεχωριστή σημασία, σημειώνοντας την αγάπη και ενδιαφέρον του για την πατρίδα. «Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και οι οργανώσεις που την απαρτίζουν αποτελούν εδώ και δεκαετίες την πιο ισχυρή και αξιόπιστη φωνή της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια φωνή που υπερασπίζεται στην πράξη την πατρίδα μας, οικοδομεί σχέσεις με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα και την κοινωνία και, την ίδια στιγμή, κρατά ζωντανή την κυπριακή ταυτότητα» είπε, προσθέτοντας ότι «οι πρώτοι που πίστεψαν στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ήσασταν εσείς». Εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι νέοι Κύπριοι και Κυπριοαμερικανοί συμμετέχουν ολοένα και πιο ενεργά στις οργανώσεις και στις δράσεις της παροικίας, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παράλληλα διακρίνονται στην επιχειρηματικότητα, στην τεχνολογία, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην πολιτική και σε άλλους τομείς. Είπε ότι η σημαντικότερη ίσως επένδυση είναι να διασφαλίσουμε ότι η σχέση με την Κύπρο, όχι μόνο δεν εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά αποκτά νέα δυναμική, νέο περιεχόμενο και νέους πρωταγωνιστές. «Γιατί η κυπριακή καταγωγή δεν είναι απλώς μια αναφορά στο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή σχέση με τη σημερινή και την αυριανή Κύπρο, που πρέπει να περνά από γενιά σε γενιά και να ενισχύεται συνεχώς και εσείς το πετυχαίνετε και το κάνετε με απόλυτη επιτυχία» είπε. Σημείωσε ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή, η διαίρεση, ο ξεριζωμός, η καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών συνεχίζονται στην Ευρωπαϊκή Κύπρο, ενώ επανέλαβε ενώπιον των ομογενών ότι «όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν συμβιβαζόμαστε και δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με την κατοχή». Βασική προτεραιότητά μας, συνέχισε, παραμένει η επανένωση της Κύπρου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και φυσικά των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Οι προκλήσεις, τα προβλήματα, οι δυσκολίες είναι πολλές και τις βιώνω καθημερινά. Δεν θα σταματήσουμε όμως ούτε λεπτό μέχρι εκείνη την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης» σημείωσε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν ακόμη οι John Josephakis, Σταύρος Καμιλάρης και Δέσποινα Αξιωτάκης με τον Πρόεδρος Χριστοδουλίδη να κάνει λόγο για άξιους πρεσβευτές της Κύπρου. «Σας συγχαίρω θερμά και σας ευχαριστώ, εκ μέρους της κυπριακής πολιτείας, του κυπριακού λαού, για όσα προσφέρετε και, κυρίως, γιατί όπου και αν σας οδήγησε η ζωή, η Κύπρος παρέμεινε πάντα στην καρδιά σας» είπε. Αναφερόμενος στους βραβευθέντες, είπε ότι γεννημένος στην Αμμόχωστο John Josephakis – που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη του εξαιτίας της τουρκικής εισβολής του 1974 - έχει διαγράψει μια αξιοθαύμαστη πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, φτάνοντας σε ηγετική θέση στη NVIDIA, μια εταιρεία που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογικής επανάστασης. «Είχα τη χαρά να γνωρίσω τον John στο Χιούστον κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025 για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο. Και η συνάντησή μας αυτή, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αγάπη του John για την Κύπρο, αποτέλεσε την αρχή μιας συνεργασίας που ήδη αποδίδει καρπούς. Σήμερα, η NVIDIA, μια τεράστια εταιρεία, επενδύει στην Κύπρο, μια τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας, και συμβάλλει στην προσπάθειά μας να αποκτήσει η χώρα μας τις υποδομές και, κυρίως, τις δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» είπε. Αναφέρθηκε ακολούθως στον Σταύρο Καμιλάρη, με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο της Κερύνειας, ο οποίος επίσης έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρόσφυγας μετά την τουρκική εισβολή. «Έχτισε εδώ τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία, χωρίς ποτέ να απομακρυνθεί ή να ξεχάσει την Κύπρο. Αντιθέτως, για περισσότερα από 20 χρόνια, μέσα από τη δράση του στη Lampousa, υπηρετεί την κοινότητά μας, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της κατεχόμενης μας γης και την προσδοκία της επιστροφής» συνέχισε. Όσον αφορά τη Δέσποινα Αξιωτάκη, είπε ότι μέσα από την επί 27 χρόνια παρουσία της στην ηγεσία του Cyprus-U.S. Chamber of Commerce και την ευρύτερη της δράση στην ομογένεια, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ, παράλληλα, παραμένει πρωτοστάτης σε όλους τους αγώνες της παροικίας μας και ειδικότερα στη μεγάλη προσπάθεια για επανένωσης της πατρίδας μας. Και αυτή η αναφορά στην Κύπρο μάς φέρνει αναπόφευκτα στη μεγαλύτερη εκκρεμότητα που εξακολουθεί να απασχολεί την πατρίδα μας, και ξέρω ότι απασχολεί και όλους εσάς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη ότι «από πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης εργαζόμαστε να ενισχύσουμε όλους τους παράγοντες ισχύος της πατρίδας μας, οικονομία, αποτρεπτική ικανότητα, διπλωματική παρουσία και άλλα». Είπε ότι το αίσθημα ασφάλειας πολιτών ενισχύεται, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στα επιτεύγματα της Κυβέρνησης στην οικονομία, κάτι που, όπως ανέφερε, επιτρέπει την επένδυση σε τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό. Πρόσθεσε ότι στην εξωτερική πολιτική ακολουθείται ξεκάθαρος δυτικός προσανατολισμός, ενώ επεσήμανε την επιτυχή Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ. Πρόσθεσε ότι μια χώρα που δεν είναι δυνατή στο εσωτερικό, που έχει προβλήματα στην οικονομία της δεν μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις στο εξωτερικό. Και η Κύπρος έχει υποχρέωση να ενισχύει τα διεθνή της ερείσματα, συμπλήρωσε. Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι ανεξάντλητα τα όρια της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπογράμμισε ακόμη τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών σε μεγάλο αριθμό τομέων, σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή συνεχώς εμβαθύνεται, και επεσήμανε τη συμβολή της ομογένειας προς τον σκοπό αυτό. Αναφέρθηκε ακόμη στη βούληση για κατάργηση θεωρήσεων, αλλά και απευθείας συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων είναι «στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ». Η Κύπρος, είπε, αποτελεί επιλογή για τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική της θέση, το ανθρώπινο της δυναμικό και οι υπηρεσίες της, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ πριν το τέλος του έτους για να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που παρέχει η Κύπρος ως επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός.