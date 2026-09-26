Συγκινητικό βίντεο: Σκυλάκι μένει για μέρες δίπλα σε τάφο

Σύμφωνα με ανάρτηση πολίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σκυλάκι εδώ και μέρες βρίσκεται δίπλα σε ένα τάφο σε κοιμητήριο.

Το βίντεο έρχεται να μας θυμίσει την αγάπη και την αφοσίωση των ζώων που μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και την απουσία.

Μια μικρή σιωπηλή στιγμή λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις.

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