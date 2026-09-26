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ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη τραγωδία: «Έσβησε» βρέφος μόλις λίγων ημερών στην Ελλάδα

 26.09.2026 - 09:49
Αδιανόητη τραγωδία: «Έσβησε» βρέφος μόλις λίγων ημερών στην Ελλάδα

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Σαγέικα Αχαΐας, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα βρέφος λίγων ημερών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

πηγή: tempo24

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