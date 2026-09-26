Αδιανόητη τραγωδία: «Έσβησε» βρέφος μόλις λίγων ημερών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

πηγή: tempo24