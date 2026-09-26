Τ/κ τύπος: «Η ε/κ πλευρά προσπάθησε να εμποδίσει τις επαφές Έρχιουρμαν στην Νέα Υόρκη»

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση ο κ. Ντανά συναντήθηκε επίσης με τον Άσιμ Ιφτικάρ Αχμάντ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Πακιστάν στα Ηνωμένα Έθνη, τον Όλιβερ Χόνε, Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελβετίας στα Ηνωμένα Έθνη, τον Αλεξάντερ Ρέπκιν, Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα Έθνη, και τον Τζέι Νταρμαντικάρι, Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη.

Αναφέρεται επίσης ότι ο κ. Ντανά είχε συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Ε/κ διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου και την Προσωική Ανεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν. «Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ανταλλάχθηκαν απόψεις» αναφέρεται.

Στο μεταξύ σε σημερινό κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδό της με τίτλο «Διπλωματικό σκάνδαλο» η εφημερίδα Κίπρις γράφει ότι η ε/κ πλευρά προσπάθησε να εμποδίσει την πραγματοποίηση επαφών του Τουφάν Έρχιουρμαν στην Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της ΚΔ στα ΗΕ απέστειλε επιστολή σε όλες τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες και τις διπλωματικές αποστολές παρατηρητών στα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας να μην υπάρξει καμία επαφή με εκπροσώπους του ψευδοκράτους.

Στην επιστολή, αναφέρεται, γίνεται επίκληση σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ ζητώντας από τους εκπροσώπους των Μονίμων Αντιπροσωπειών να απέχουν από συναντήσεις που στοχεύουν σε «διάδοση αποσχιστικών πολιτικών».

Παραθέτει δε αυτούσιο τμήμα της επιστολής το οποίο ανέφερε ότι «υπό το φως των ανωτέρω, και βάσει πληροφοριών ότι εκπρόσωποι της αποσχιστικής οντότητας καταχρώνται την παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη για να διαδώσουν τις αποσχιστικές πολιτικές τους ζητώντας συναντήσεις, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου καλεί τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες και τις Μόνιμες Αποστολές Παρατηρητών να απέχουν από οποιαδήποτε επαφή ή συναντήσεις με αυτά τα άτομα σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η Κίπρις υποστηρίζει ότι η επιστολή αποτελεί μια νέα προσπάθεια της «ε/κ διοίκησης» - όπως αποκαλεί την ΚΔ - να περιορίσει τη διεθνή προβολή και τις διπλωματικές επαφές της τ/κ πλευράς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της ΓΣ του ΟΗΕ, ενώ ταυτόχρονα ζητά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου.

Πηγή: ΚΥΠΕ