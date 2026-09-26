Ανείπωτη θλίψη: «Έσβησε» ο 16χρονος Άρης που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό στη Λευκωσία ενώ οδηγούσε σκούτερ

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου 2026 στην Αγλαντζιά με αποτέλεσμα ο 16χρονος να τραυματιστεί σοβαρά. Από τις 7 Αυγούστου ο 16χρονος έδινε τεράστια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς όμως σήμερα έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.

Σημειώνεται ότι ο 27χρονος οδηγός του οχήματος αρχικά εγκατέλειψε τη σκηνή, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από την Αστυνομία. Σε έλεγχο αλκόολης που υποβλήθηκε έδειξε θετική ένδειξη με αποτέλεσμα οι αρχές να του περάσουν χειροπέδες.

Η Αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη της 27χρονης συζύγου του οδηγού η οποία την ώρα του σοβαρού τροχαίου, βρισκόταν εντός του οχήματος και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι οδηγούσε εκείνη.