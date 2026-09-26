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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανείπωτη θλίψη: «Έσβησε» ο 16χρονος Άρης που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό στη Λευκωσία ενώ οδηγούσε σκούτερ

 26.09.2026 - 11:51
Ανείπωτη θλίψη: «Έσβησε» ο 16χρονος Άρης που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό στη Λευκωσία ενώ οδηγούσε σκούτερ

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος Άρης Παπαχαραλάμπους, που είχε παρασυρθεί από μεθυσμένο οδηγό ενώ οδηγούσε το σκούτερ του, στις 7 Αυγούστου στην Αγλατζιά.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου 2026 στην Αγλαντζιά με αποτέλεσμα ο 16χρονος να τραυματιστεί σοβαρά. Από τις 7 Αυγούστου ο 16χρονος έδινε τεράστια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς όμως σήμερα έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.

Σημειώνεται ότι ο 27χρονος οδηγός του οχήματος αρχικά εγκατέλειψε τη σκηνή, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από την Αστυνομία. Σε έλεγχο αλκόολης που υποβλήθηκε έδειξε θετική ένδειξη με αποτέλεσμα οι αρχές να του περάσουν χειροπέδες.

Η Αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη της 27χρονης συζύγου του οδηγού η οποία την ώρα του σοβαρού τροχαίου, βρισκόταν εντός του οχήματος και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι οδηγούσε εκείνη.

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