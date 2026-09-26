Τραγωδία στην Πλάκα: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός - Βρέθηκε και τρίτη σορός στα συντρίμμια

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανασυρθεί η σορός ενός άνδρας, ενώ λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα τα σωστικά συνεργεία της ΕΜΑΚ είχαν βγάλει από τα συντρίμμια το άψυχο σώμα μιας γυναίκας.

Τρία άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται

Πλέον οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων που παραμένουν αγνοούμενα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, τα οποία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οφείλονται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Τα ξημερώματα είχε ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε, ενώ το πρωί του Σαββάτου βρέθηκε η σορός ενός 77χρονου Βρετανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα που αγνοούνται είναι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν αμερικανική υπηκοότητα

Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Πηγή: protothema.gr