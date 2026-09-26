Απόδραση 19χρονου στη Λακατάμια: Συνέλαβαν συγγενικό του πρόσωπο - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό του

ΠτΔ: Ο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα εργάζεται για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του
Ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του θα συνεχίζει να εργάζεται για επανέναρξη των συνομιλιών, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας την Παρασκευή σε εκδήλωση της κυπριακής ομογένειας, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όπου, όπως είπε, παρουσίασε νέες ιδέες που αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία, τα ΜΟΕ που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όμως σημείωσε ότι «η τουρκική πλευρά απάντησε αρνητικά».