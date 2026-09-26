Απόδραση 19χρονου στη Λακατάμια: Συνέλαβαν συγγενικό του πρόσωπο - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό του

Χειροπέδες σε ένα πρόσωπο πέρασε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνηση της υπόθεσης απόδρασης 19χρονου που κρατείτο στα κρατητήρια της Λακατάμιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο του δραπέτη, που φέρεται να του παρείχε βοήθεια μετά την απόδραση.

Ο 45χρονος συνελήφθη για το αδίκημα της συνέργειας μετά τη διάπραξη αδικήματος.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται τόσο προς εντοπισμό του 19χρονου δραπέτη όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να αποδράσει από τα κρατητήρια.