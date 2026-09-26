Αποκάλυψη για τη συναυλία της Άννας Βίσση: H έκπληξη που ετοιμάζει απόψε για τους χιλιάδες θαυμαστές της

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πρωτοποριακό υπερθέαμα υψηλών προδιαγραφών, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών για τους θαυμαστές της.

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά και το mega, στη σημερινή συναυλία θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία AI στη σκηνή, παρουσιάζοντας με χρονολογική σειρά την καλλιτεχνική διαδρομή της Άννας Βίσση.

Η Μαρία Αντωνά ανέφερε χαρακτηριστικά: «με το AI θα δούμε την μικρή Άννα που θα μιλάει στη μεγάλη Άννα και θα περιγράφει τα όνειρά της, όλα αυτά που έχει φανταστεί από μικρή μέχρι και που μεγαλώνει σιγά σιγά».

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Απόψε, τα φώτα του Ολυμπιακού Σταδίου θα ανάψουν για να υποδεχθούν την εμβληματική παρουσία της Άννας Βίσση. Οι πόρτες του ΟΑΚΑ ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η τραγουδίστρια θα ανέβει στη σκηνή στις 21:00, προσφέροντας ένα εκρηκτικό σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Κεντρικό στοιχείο της βραδιάς αποτελεί η εντυπωσιακή σκηνή 360°, τοποθετημένη στο κέντρο του σταδίου. Τη σκηνογραφία έχει αναλάβει η βρετανική Stufish Entertainment Architects, εταιρεία με διεθνείς συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Madonna, οι U2, η Beyoncé και οι Rolling Stones.

Ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας θα αποτελέσει η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό. Μέσω ψηφοφορίας στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φανς ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται ζωντανά στη σκηνή.

Πηγή: tanea.gr