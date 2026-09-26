«Οι αναβαθμίσεις ούτε τρώγονται, ούτε γεμίζουν το αυτοκίνητο»: Η επίθεση ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Στρέφει τα βέλη του προς την κυβέρνηση σημειώνοντας ότι «το νέο κύμα ακρίβειας δοκιμάζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη παρακολουθεί άπραγη κι αμέριμνη. Το 2026 το κράτος εισέπραξε 200 εκατομμύρια ευρώ αυξημένα έσοδα μέσω ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης, αλλά ουσιαστικά τίποτα δεν επιστρέφει στην κοινωνία. Δηλαδή, ο κυπριακός λαός διπλοπληρώνει την ακρίβεια αλλά η κυβέρνηση δεν συγκινείται να κάνει κάτι για να στηρίξει την κοινωνία. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα και μειώνουν φορολογίες, αλλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις αναβαθμίσεις, οι οποίες όσο καλές κι αν είναι, ούτε τρώγονται, ούτε γεμίζουν το αυτοκίνητο».

Το ΑΚΕΛ προτείνει και διεκδικεί έκτακτη και στοχευμένη ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων απέναντι στο ρεκόρ αυξήσεων στα καύσιμα. Ζητούμε, για όσο συνεχίζεται η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων:

– επίδομα μετακίνησης για χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά με παιδιά,

– στοχευμένη εφάπαξ στήριξη θέρμανσης ενόψει του χειμώνα και

– 50% μείωση στις άδειες κυκλοφορίας για το 2027 για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

«Επαναλαμβάνουμε επίσης την επιτακτική ανάγκη για τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, για έλεγχο και διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων και παράλληλα, για τον ηλεκτρισμό: μόνιμο ΦΠΑ 5% και διεύρυνση της κοινωνικής τιμολόγησης. Το ΑΚΕΛ διεκδικεί μέτρα στήριξης της κοινωνίας και ταυτόχρονα υποδεικνύει από πού θα βρεθούν τα χρήματα για αυτό: πρόσθετα έσοδα από ακρίβεια, έσοδα από ρύπους, φορολόγηση υπερκερδών, εισαγωγή τέλους πολύ μεγάλης αξίας ακίνητης περιουσίας», σημειώνει ο κ. Κουκουμάς.

«Για όλα αυτά -καθώς για όλα όσα έχει ανάγκη η κοινωνία: αξιοπρεπείς και δίκαιους μισθούς, επαρκείς συντάξεις, προσιτή στέγη- διαδηλώνουμε την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου και ωρα 18:00, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα», καταλήγει ο ίδιος.