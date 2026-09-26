Γεραπετρίτης: Καθοριστική η επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ

Προβαίνοντας σε έναν απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη ημέρα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας.

Σε δήλωση του στην ΕΡΤ, στάθηκε στις τριμερείς συναντήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με Υπουργούς Εξωτερικών χωρών του Παγκόσμιου Νότου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Συγκεκριμένα είπε ότι οι τριμερείς είναι εξαιρετικά σημαντικές για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών, σε μια περιφέρεια η οποία «κλυδωνίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, από την αναταραχή, από τις ένοπλες συγκρούσεις».

Ακολούθως αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε με Υπουργούς Εξωτερικών από χώρες του Παγκόσμιου Νότου, από τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ερυθραία, περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία αλλά και η Λατινική Αμερική, προσθέτοντας ότι «ο Παγκόσμιος Νότος αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να βρίσκεται σε διαρκή επαφή. Η διαπεριφερειακή συνεργασία, ιδιαίτερα σήμερα με τις παγκόσμιες προκλήσεις, αποκτά ιδιαίτερη σημασία».

Με αφορμή την πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ινδίας που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και ιδιαίτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη σε εφαρμογή με την ναυτιλία, την ναυτική ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η πρόοδος να συμβαδίζει με το κοινωνικό κεφάλαιο και να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. «Οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία θα συνεχίσει, έτσι ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει όρια και το όριο να είναι η πρόοδος των ανθρώπων» είπε.

Αναφέρθηκε και στη συμμετοχή στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών, κάνοντας λόγο για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία έχει αναληφθεί. «Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί όχι μόνο ένα κεντρικό αίτημα για την Ελλάδα ως χώρα πρωτοπόρο και ηγέτιδα στην εμπορική ναυτιλία, αλλά είναι και ένα παγκόσμιο αίτημα. Διότι οποιαδήποτε κρίση στη ναυσιπλοΐα, οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, συνιστά έναν τεράστιο κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά, για την ευημερία των λαών» συμπλήρωσε.

Είπε ακόμη ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της. «Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Θα τεθούν τα θέματα που αφορούν στις ένοπλες συγκρούσεις» σημείωσε ο κ. Γεραπτερίτης.

Αναφέρθηκε στην επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική, όπως είπε, επιλογή για το μέλλον του Οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική» κατέληξε.