Πανικός σε πτήση: Είχαν καύσιμα για 10 λεπτά μετά από αποτυχημένες προσγειώσεις - Ποια αεροπορική αφορά;

Η πτήση, που είχε αναχωρήσει από την Πίζα της Ιταλίας τον περασμένο Οκτώβριο, ενεργοποίησε προειδοποιήσεις διάτμησης ανέμου κατά τη διάρκεια των προσπαθειών προσέγγισης. Οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις σηματοδοτούν μια ξαφνική και δυνητικά επικίνδυνη μεταβολή στην ταχύτητα ή την κατεύθυνση του ανέμου.



Το Boeing 737, που μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, αναγκάστηκε να ματαιώσει δύο προσπάθειες προσγείωσης στη Γλασκώβη και στη συνέχεια στο Εδιμβούργο, πριν εκτραπεί τελικά στο Μάντσεστερ καθώς στην περιοχή είχε ξεσπάσει η σφοδρή κακοκαιρία Amy.

Ωστόσο, λόγω των προσπαθειών που κατέβαλαν οι πιλότοι, το αεροσκάφος είχε χάσει πολύ σημαντικό μέρος των καυσίμων με αποτέλεσμα να σημάνει άλλος ένας κίνδυνος. Αυτά παρουσίασε το πόρισμα του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο Μάντσεστερ, έπειτα από σχεδόν 4,5 ώρες στον αέρα.

Η έκθεση του AAIB αποκάλυψε ότι οι πιλότοι δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο εκτροπής σε ένα κοντινότερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ, λόγω της έντασης της κατάστασης και του υψηλού φόρτου εργασίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε «διακοπή επικοινωνίας» στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία θα μπορούσε να είχε επιτρέψει στην πτήση να εκτραπεί νωρίτερα.



Η Rynaiar είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους της κακοκαιρίας Amy

Την προηγούμενη ημέρα, η Ryanair είχε εκδώσει ενημερωτικό σημείωμα για την καταιγίδα, με πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών. Την ίδια ημέρα είχαν επίσης σταλεί υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του πληρώματος.

Το πλήρωμα γνώριζε ότι αναμένονταν προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών και είχε προμηθευτεί επιπλέον καύσιμα. Οι πιλότοι ανέμεναν ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τον μικρότερο από τους δύο διαδρόμους του Prestwick, καθώς ο μεγαλύτερος επηρεαζόταν περισσότερο από τους ανέμους.

Ως εναλλακτικό αεροδρόμιο είχε συμφωνηθεί το Μάντσεστερ, καθώς εκεί επικρατούσαν ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες.

Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 2:15 μ.μ., όμως τελικά καθυστέρησε σχεδόν μιάμιση ώρα. Το αρχικό τμήμα της πτήσης εξελίχθηκε ομαλά.

Κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Πρέστγουικ, οι άνεμοι έπνεαν περίπου 53 χλμ./ώρα, με ριπές έως 52 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με την έκθεση, και οι δύο πιλότοι σχολίασαν τις αναταράξεις που αντιμετώπιζαν κατά την προσέγγιση.



Όταν το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος 264 ποδιών πάνω από το έδαφος, ενεργοποιήθηκε προειδοποίηση διάτμησης ανέμου. Ακολούθησε δίχρωμη οπτική ένδειξη και η φωνητική προειδοποίηση: «ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΝΕΜΟΥ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΝΕΜΟΥ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΝΕΜΟΥ».

Οι πιλότοι πραγματοποίησαν ελιγμό διαφυγής και κράτησαν το αεροσκάφος πάνω από το αεροδρόμιο.

Στη συνέχεια ζητήθηκε νέα προσπάθεια προσέγγισης. Οι πιλότοι ενημερώθηκαν, ωστόσο, ότι «σε περίπτωση που η προσέγγιση αποτύχει ξανά, θα αναχωρήσουμε για το Μάντσεστερ».

Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, οι πιλότοι ανέφεραν ότι οι συνθήκες ήταν λιγότερο ταραχώδεις. Ωστόσο, ενεργοποιήθηκε εκ νέου προειδοποίηση για διάτμηση ανέμου και η προσέγγιση ματαιώθηκε για δεύτερη φορά.

Η στιγμή που ήχησε το mayday για τα καύσιμα

Οι πιλότοι ζήτησαν να γίνει άμεσα η εκτροπή στο Μάντσεστερ, όμως ενημερώθηκαν ότι το αεροδρόμιο δεν μπορούσε να τους δεχθεί. Δεν τους δόθηκε καμία εξήγηση για την άρνηση.

Στη συνέχεια ζήτησαν να εκτραπούν στο Εδιμβούργο. Χρειάστηκαν πέντε λεπτά μέχρι να γίνει αποδεκτό το αίτημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι πιλότοι συζήτησαν το ενδεχόμενο να δηλώσουν κατάσταση «Mayday» προκειμένου να κατευθυνθούν στο Μάντσεστερ, όμως συμφώνησαν ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν δεν πληρούσε εκείνη τη στιγμή το απαιτούμενο όριο για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης.



Καθώς κατευθύνονταν προς το Εδιμβούργο, οι πιλότοι άρχισαν να ανησυχούν περισσότερο για τα επίπεδα καυσίμων. Ωστόσο, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και την προσπάθεια προσγείωσης εκεί.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε τότε να εκτρέψει το αεροσκάφος στο Μάντσεστερ, καθώς το αεροπλάνο βρισκόταν ήδη 700 κιλά κάτω από την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων για προσγείωση εντός του τελικού αποθέματος.

Η πρόβλεψη έδειχνε ότι το αεροσκάφος θα προσγειωνόταν με μόλις 300 κιλά καύσιμα, σημαντικά κάτω από το τελικό απόθεμα των 1.101 κιλών που επιτρέπεται.

Ακολούθησε η κήρυξη έκτακτης ανάγκης με το μήνυμα: «MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL».

Παρά την κατάσταση, δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο προσγείωσης σε κοντινότερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο Μάντσεστερ έχοντας μόλις 363 κιλά καύσιμα. Η εκτροπή είχε προσθέσει συνολικά μία ώρα και 45 λεπτά στη διάρκεια της πτήσης.



Μετά την τροχοδρόμηση του αεροσκάφους και το σβήσιμο των κινητήρων, η ποσότητα των καυσίμων είχε μειωθεί στα 240 κιλά.

Τι διαπίστωσε η έκθεση του AAIB

Στην έκθεσή του, το AAIB αναφέρει ότι το πλήρωμα βίωσε ιδιαίτερα έντονο στρες κατά τη διαδρομή προς το Μάντσεστερ, λόγω της χαμηλής ποσότητας καυσίμων, ενώ εκτίμησε ότι ο φόρτος εργασίας των πιλότων ήταν υψηλός.

«Το πλήρωμα βρήκε τη διαδρομή προς το Μάντσεστερ αγχωτική, δεδομένης της κατάστασης με τα χαμηλά καύσιμα, και θεώρησε ότι είχε υψηλό φόρτο εργασίας», αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι πιλότοι επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία για την προσέγγιση και στην παρακολούθηση των συνθηκών ανέμου. Όταν βρέθηκαν καθ’ οδόν, δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο Εδιμβούργο ή να εκτραπούν σε ένα κοντινότερο εναλλακτικό αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ.

Το AAIB σημειώνει ότι, τελικά, το αεροσκάφος συνέχισε προς το Μάντσεστερ και προσγειώθηκε με ασφάλεια, ωστόσο είναι απίθανο να υπήρχαν επαρκή καύσιμα για μια ακόμη ματαίωση προσγείωσης και νέα προσπάθεια.



Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι το πλήρωμα θεωρούσε εξαρχής το Μάντσεστερ ως το προτιμώμενο εναλλακτικό αεροδρόμιο και εκτιμά ότι είναι πιθανό αυτή η αρχική επιλογή να επηρέασε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Πηγή: iefimerida.gr