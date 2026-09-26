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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνου σε νέα Πρέσβειρα Λιβάνου: «Δεν αλλάζει η βάση λύσης του Κυπριακού»

 26.09.2026 - 14:31
Στεφάνου σε νέα Πρέσβειρα Λιβάνου: «Δεν αλλάζει η βάση λύσης του Κυπριακού»

Σε ενημέρωση της νέας Πρέσβειρας του Λιβάνου στην Κύπρο, Reina Charbel, για τις πρόσφατες διαβουλεύσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και της προσωπικής του απεσταλμένης με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έμειναν το 2017, προέβη ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, κατά τη συνάντηση την Παρασκευή, στην οποία συμμετείχε και η Επικεφαλής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Κόμματος Βέρα Πολυκάρπου, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η βάση λύσης του Κυπριακού, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δεν μπορεί να αλλάξει καθώς και ότι οι συγκλίσεις και το σύνολο του διαπραγματευτικό κεκτημένου πρέπει να διαφυλαχτούν προκειμένου να οδηγηθούμε στη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για την εύφλεκτη κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής και εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για τις εξελίξεις και τις πολλαπλές επιπτώσεις και η ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη και των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Τέλος, αναφέρεται ότι σημειώθηκε η στήριξη στην ανάπτυξη των υφιστάμενων καλών διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και τους δύο λαούς.

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