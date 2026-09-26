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Τι κάνει ο εγκέφαλος μας όταν κοιμόμαστε βαθιά; Για πρώτη φορά οι επιστήμονες απαντούν

 26.09.2026 - 15:06
Τι κάνει ο εγκέφαλος μας όταν κοιμόμαστε βαθιά; Για πρώτη φορά οι επιστήμονες απαντούν

Ο ύπνος δεν είναι μια απλή διαδικασία ξεκούρασης. Κατά τη διάρκειά του, ο εγκέφαλος παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος, οργανώνοντας και εδραιώνοντας μνήμες, επεξεργαζόμενος συναισθήματα και «τακτοποιώντας» τις εμπειρίες της ημέρας.

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) από την ερευνητική ομάδα του RIKEN Center for Brain Science στην Ιαπωνία, ρίχνει φως σε μια λειτουργία του ύπνου που ίσως αποτελεί το «κλειδί» για την υγεία του εγκεφάλου: τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) συνοψίζουν τα δεδομένα πρόσφατης μελέτης.

Η μελέτη κατέδειξε ότι το εγκεφαλονωτιαίο υγρό δεν κυκλοφορεί τυχαία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αντίθετα, η ροή του φαίνεται να συγχρονίζεται με τα ηλεκτρικά κύματα που παράγει ο εγκέφαλος στις βαθύτερες φάσεις του ύπνου. Πρόκειται για μια συναρπαστική ανακάλυψη, γιατί συνδέει άμεσα τη φυσιολογία του ύπνου με τη λειτουργία καθαρισμού του εγκεφάλου – ένα φαινόμενο που μέχρι τώρα είχε παρατηρηθεί μόνο σε ζώα.

Για να κατανοήσουν αυτή τη σχέση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια καινοτόμο τεχνική απεικόνισης, συνδυάζοντας λειτουργική μαγνητική τομογραφία με πολυϋπνογραφία, δηλαδή την ταυτόχρονη καταγραφή των εγκεφαλικών κυμάτων, των κινήσεων των ματιών και των μυών. Η πρόκληση ήταν σημαντική: οι συμμετέχοντες έπρεπε να καταφέρουν να αποκοιμηθούν μέσα στον θορυβώδη χώρο της μαγνητικής τομογραφίας. Με την προσαρμογή της τεχνικής ώστε οι σαρώσεις να γίνονται κάθε περίπου 3 δευτερόλεπτα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να καταγράψουν εγκεφαλική δραστηριότητα και μεταβολές στη ροή του ΕΝΥ κατά τη διάρκεια φυσιολογικού ύπνου.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου, γνωστού και ως ύπνου αργών κυμάτων, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ρυθμικές εναλλαγές των αργών κυμάτων και των λεγόμενων «υπνικών ατράκτων» συνδέονταν άμεσα με σύντομες, επαναλαμβανόμενες και σχετικά ήπιες αυξομειώσεις στο σήμα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Αντίθετα, στην ελαφρύτερη φάση του ύπνου, οι μεταβολές αυτές ήταν πιο σπάνιες αλλά απότομες, υποδηλώνοντας ότι διαφορετικοί μηχανισμοί ρυθμίζουν τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ανάλογα με το βάθος του ύπνου. Κατά τη διάρκεια της φάσης REM, όπου παρατηρούνται τα όνειρα, η ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού συνέχιζε να αλλάζει, αλλά με πιο αργό ρυθμό, συντονισμένη με τις ταχείες κινήσεις των ματιών και τα χαρακτηριστικά εγκεφαλικά κύματα.

Το σημαντικότερο όμως εύρημα ήταν ότι κατά τον βαθύ ύπνο οι μεταβολές αυτές γίνονται ταχύτερες και πιο συντονισμένες, δημιουργώντας έναν ρυθμικό «παλμό» μέσα στον εγκέφαλο. Αυτή η παλλόμενη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά ουσιών και στην απομάκρυνση μεταβολικών αποβλήτων, όπως πιθανά η βήτα-αμυλοειδής πρωτεΐνη, που έχει συνδεθεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος «καθαρίζει» τον εαυτό του πιο αποτελεσματικά όταν βυθίζεται στη βαθιά φάση του ύπνου.

Η έρευνα προσφέρει μια νέα εξήγηση για το γιατί ο βαθύς ύπνος είναι τόσο κρίσιμος για τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσα στην ημέρα ενοποιούνται και αποθηκεύονται. Τώρα φαίνεται ότι αυτό το στάδιο είναι επίσης η στιγμή που το «σύστημα καθαρισμού» του εγκεφάλου λειτουργεί στο μέγιστο. Η ίδια η ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού φαίνεται να συγχρονίζεται με τα κύματα του ύπνου που σχετίζονται με τη μνήμη, δημιουργώντας έναν συντονισμό ανάμεσα στην «πνευματική» και τη «φυσική» αναζωογόνηση του εγκεφάλου.

Αυτή η ανακάλυψη έχει και πρακτικές προεκτάσεις. Αν ο βαθύς ύπνος είναι καθοριστικός για τη σωστή κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, τότε κάθε παράγοντας που τον διαταράσσει – όπως το άγχος, η έλλειψη σταθερού προγράμματος ύπνου ή η υπερβολική χρήση οθονών τη νύχτα – μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την εγκεφαλική μας υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διαταραχές ύπνου και η αϋπνία συνδέονται όλο και περισσότερο με νευροεκφυλιστικές νόσους.

Παρά τα εντυπωσιακά ευρήματα, η μελέτη αφήνει ανοιχτά ερωτήματα. Οι ερευνητές παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις του εγκεφάλου επηρεάζουν τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Επιπλέον, η έρευνα έγινε σε νέους, υγιείς συμμετέχοντες. Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε άτομα με διαταραχές ύπνου για να επιβεβαιωθεί αν οι ίδιες διεργασίες ισχύουν ευρύτερα.

Συνοπτικά, ο βαθύς ύπνος είναι μια βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εγκεφαλικές ταλαντώσεις κινούν τα κύματα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπείες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης του εγκεφάλου. 

 

Πηγή: ygeiamou.gr

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