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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο τροχαίο στη Λεμεσό: Ανατράπηκε όχημα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός - Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 26.09.2026 - 16:11
Νέο τροχαίο στη Λεμεσό: Ανατράπηκε όχημα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός - Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (26/09) στη Λεμεσό, στην έξοδο του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα ανατράπηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Ακολούθως, ο οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

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