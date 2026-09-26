Νέο τροχαίο στη Λεμεσό: Ανατράπηκε όχημα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός - Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα ανατράπηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Ακολούθως, ο οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.