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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πλάκα: Από το ταξίδι του μέλιτος στον θάνατο - Νιόπαντρο ζευγάρι ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας

 26.09.2026 - 16:04
Σοκ στην Πλάκα: Από το ταξίδι του μέλιτος στον θάνατο - Νιόπαντρο ζευγάρι ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας

Με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε μετά από την έκρηξη που έγινε χθες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρούς και τα έξι άτομα που αγνοούνταν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νεκροί από την τραγωδία που σημειώθηκε στην καρδιά της Αθήνας είναι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα, καθώς και η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα.

Οι τέσσερις από τους νεκρούς είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Από αυτούς, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής με αμερικανική υπηκοότητα.

Νιόπαντρο ζευγάρι τα δύο από τα θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα, ήταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος
Τα τέσσερα από τα θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα

Ήταν για ταξίδι του μέλιτος στην Ελλάδα

Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.

«Το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέλφια μου, τον Ίαν και τη Φλόριντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Reddit συγγενικό τους πρόσωπο, αναζητώντας πληροφορίες, μετά και την είδηση ότι είχαν εντοπιστεί διαβατήρια με τα ονόματά τους στα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το άλλο ζευγάρι που ήταν μαζί τους, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, περίμεναν παιδί.

Νιόπαντρο ζευγάρι τα δύο από τα θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα, ήταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος
Η Φλόριντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον Έντμοντ Χινγκς, 77 ετών, βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης, με το ενδεχόμενο διαρροής αερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ωστόσο, οι πραγματογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα από το σημείο της καταστροφής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το τραγικό περιστατικό.


Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή (25/9) προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Πηγή: protothema.gr

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