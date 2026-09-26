Ετοιμάζεστε για περίπατο τις επόμενες μέρες; Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός: Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι - Πότε ξεκινούν

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ της Κυριακής, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα συγκεντρώνονται κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Το πεδίο των ανέμων σταδιακά θα ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις προσήνεμες παράλιες περιοχές. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.