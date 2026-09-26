Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕτοιμάζεστε για περίπατο τις επόμενες μέρες; Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός: Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι - Πότε ξεκινούν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμάζεστε για περίπατο τις επόμενες μέρες; Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός: Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι - Πότε ξεκινούν

 26.09.2026 - 19:45
Ετοιμάζεστε για περίπατο τις επόμενες μέρες; Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός: Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι - Πότε ξεκινούν

Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ της Κυριακής, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα συγκεντρώνονται κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Το πεδίο των ανέμων σταδιακά θα ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις προσήνεμες παράλιες περιοχές. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνουν και δεν βρίσκουν τον 19χρονο δραπέτη – Έκτακτη σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας
«Είχες όλη τη ζωή μπροστά σου…»: Θρήνος για τον 16χρονο Άρη-Λάμπρο – Συγκλονίζουν τα μηνύματα των ομάδων
Πανικός σε πτήση: Είχαν καύσιμα για 10 λεπτά μετά από αποτυχημένες προσγειώσεις - Ποια αεροπορική αφορά;
«Οι αναβαθμίσεις ούτε τρώγονται, ούτε γεμίζουν το αυτοκίνητο»: Η επίθεση ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση για την ακρίβεια
Αποκάλυψη για τη συναυλία της Άννας Βίσση: H έκπληξη που ετοιμάζει απόψε για τους χιλιάδες θαυμαστές της
Ετοιμάστε βαλίτσες: Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη για διακοπές όταν βρέχει - Μαγικές εικόνες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η τιμωρία της Σίτι μπορεί να δώσει σε ομάδα το πρώτο της τρόπαιο και να κάνει Κυπελλούχο Αγγλίας έναν Έλληνα!

 26.09.2026 - 19:38
ΠτΔ: Ο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα εργάζεται για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του

ΠτΔ: Ο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα εργάζεται για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του θα συνεχίζει να εργάζεται για επανέναρξη των συνομιλιών, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας την Παρασκευή σε εκδήλωση της κυπριακής ομογένειας, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όπου, όπως είπε, παρουσίασε νέες ιδέες που αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία, τα ΜΟΕ που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όμως σημείωσε ότι «η τουρκική πλευρά απάντησε αρνητικά».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα εργάζεται για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του

ΠτΔ: Ο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα εργάζεται για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του

  •  26.09.2026 - 08:33
Απόδραση 19χρονου στη Λακατάμια: Συνέλαβαν συγγενικό του πρόσωπο - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό του

Απόδραση 19χρονου στη Λακατάμια: Συνέλαβαν συγγενικό του πρόσωπο - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό του

  •  26.09.2026 - 17:38
«Είχες όλη τη ζωή μπροστά σου…»: Θρήνος για τον 16χρονο Άρη-Λάμπρο – Συγκλονίζουν τα μηνύματα των ομάδων

«Είχες όλη τη ζωή μπροστά σου…»: Θρήνος για τον 16χρονο Άρη-Λάμπρο – Συγκλονίζουν τα μηνύματα των ομάδων

  •  26.09.2026 - 15:46
Έχετε δάνειο; Τα 100 δολάρια του πετρελαίου κρίνουν τα επιτόκια – Τι θα γίνει τον Οκτώβριο

Έχετε δάνειο; Τα 100 δολάρια του πετρελαίου κρίνουν τα επιτόκια – Τι θα γίνει τον Οκτώβριο

  •  26.09.2026 - 18:17
Σοκ στην Πλάκα: Από το ταξίδι του μέλιτος στον θάνατο - Νιόπαντρο ζευγάρι ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας

Σοκ στην Πλάκα: Από το ταξίδι του μέλιτος στον θάνατο - Νιόπαντρο ζευγάρι ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας

  •  26.09.2026 - 16:04
Νέα ευρήματα για τους αγνοούμενους – Οστά εντοπίστηκαν σε 3 σημεία ανασκαφών της ΔΕΑ - Τι αποκάλυψαν οι έρευνες

Νέα ευρήματα για τους αγνοούμενους – Οστά εντοπίστηκαν σε 3 σημεία ανασκαφών της ΔΕΑ - Τι αποκάλυψαν οι έρευνες

  •  26.09.2026 - 17:09
VIDEO - «Ήταν λάθος μου...»: Ξέσπασε σε κλάματα ο υπνοθεραπευτής του Μαζωνάκη – Η συγκλονιστική εξομολόγηση

VIDEO - «Ήταν λάθος μου...»: Ξέσπασε σε κλάματα ο υπνοθεραπευτής του Μαζωνάκη – Η συγκλονιστική εξομολόγηση

  •  26.09.2026 - 18:55
VIDEO- Μεγαλειώδης λειτουργία του Πάπα Λέοντα στο Παρίσι με 700.000 πιστούς: «Οι νέοι είναι η Εκκλησία του σήμερα»

VIDEO- Μεγαλειώδης λειτουργία του Πάπα Λέοντα στο Παρίσι με 700.000 πιστούς: «Οι νέοι είναι η Εκκλησία του σήμερα»

  •  26.09.2026 - 18:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα