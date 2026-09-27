Ολγκίν: Ο Τ/κ ηγέτης δεν έκρινε σκόπιμη την πρόταση του ΠτΔ για τριμερή συνάντηση

Σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, η κ. Ολγκίν σημειώνει επίσης ότι ο ΟΗΕ έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των συγκλίσεων, η οποία θα είναι διαθέσιμη στα μέρη όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Η Προσωπική Απεσταλμένη σημειώνει επίσης ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και ότι θα επισκεφθεί την Κύπρο τον Οκτώβριο.

«Στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, συνάντησα τους δύο ηγέτες χωριστά και συνόδευσα τον Γενικό Γραμματέα στις διμερείς συναντήσεις του με κάθε ηγέτη», αναφέρει η κ. Ολγκίν στο μήνυμά της. «Με τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, συναντήσαμε τους δύο διαπραγματευτές με την πρόθεση να εξετάσουμε τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναπτύξουν», συνεχίζει. Σημειώνει, ακόμα, ότι «αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να ανοίξουν τον δρόμο για νέες πρωτοβουλίες».

Η κ. Ολγκίν αναφέρει ότι κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να υποστηρίζει τα μέρη στην αναζήτησή τους για μια λύση μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του, η οποία λήγει σε τρεις μήνες. «Στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας συνάντησε χωριστά κάθε ηγέτη και αντάλλαξε απόψεις για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να μπορέσουν να προχωρήσουν», σημειώνει.

Προσθέτει, δε, ότι «αν και μια τριμερής συνάντηση δεν είχε αρχικά προγραμματιστεί, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης πρότεινε να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, σε αυτή τη φάση, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν έκρινε σκόπιμη την πρόταση αυτή».

«Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν από τις δύο πλευρές, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη οι ηγέτες να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους ως αντανάκλαση της ικανότητάς τους να συνεργαστούν», συνεχίζει η Προσωπική Απεσταλμένη. «Μια τέτοια συνεργασία, αν επιτευχθεί, θα ήταν μια απόδειξη της προθυμίας τους να ξεκινήσουν μια διαδικασία προς μια βιώσιμη λύση», υπογραμμίζει η κ. Ολγκίν.

Σημειώνει, επίσης, ότι ο ΟΗΕ έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των συγκλίσεων «η οποία θα είναι διαθέσιμη στα μέρη όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις». Επιπλέον, λέει, ο ΟΗΕ θα προσκαλέσει και τις δύο πλευρές να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη μεθοδολογία.

«Θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου για διευκόλυνση της διαδικασίας μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και, τον Οκτώβριο, κατά την επόμενη επίσκεψή μου στην Κύπρο, θα συνεχίσω να ενθαρρύνω και τις δύο πλευρές να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται για την έναρξη μιας νέας διαδικασίας», καταλήγει στο μήνυμά της.