Με Έρχιουρμαν και Ερτουγρούλογλου συναντήθηκε ο Φιντάν στην Νέα Υόρκη

Η τουρκική Χουριέτ επικαλείται πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ που ανέφεραν ότι έγιναν οι συναντήσεις, αλλά δεν γράφει αν είναι από κοινού ή χωριστά που είδε τους δύο Τ/κ πολιτικούς ο κ. Φιντάν.

Στο μεταξύ, ο κ. Ερτουγρούλογου είχε χθες συνάντηση με τον Αζέρο Υπουργό Εξωτερικών Τσεϊχούν Μπαϊράμοφ στην Νέα Υόρκη και συζήτησαν «διμερή θέματα» και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Ερτουγρούλογλου συμμετείχε και στην Άτυπη Συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ο κ. Ερτουγρούλογλου συμμετείχε σε άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που έγινε στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ για την προετοιμασία της 13ης Συνόδου Κορυφής του ΟΤΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 29-30 Οκτωβρίου.

Στη συνάντηση, αναφέρεται, ανταλλάχθηκαν απόψεις για παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα που αφορούν τον τουρκικό κόσμο και αξιολογήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της θεσμικής συνεργασίας του ΟΤΚ με διεθνείς οργανισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ