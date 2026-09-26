Άννα Βίσση: Ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ - Με αδιάβροχα οι χιλιάδες θαυμαστές της περιμένουν την απολαύσουν - Φωτογραφίες

Οι χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας όμως, δεν έχασαν την καλή διάθεσή τους. Φόρεσαν τα αδιάβροχα που είτε είχαν φέρει μαζί τους είτε είχαν προμηθευτεί από τις εισόδους του σταδίου και παρέμειναν στις θέσεις τους, αναμένοντας τους δείκτες στα ρολόγια να δείξουν 21:00 και να βρεθεί στη σκηνή η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ».

Ιδίως οι θαυμαστές που είχαν επιλέξει θέση στις «αρένες», δηλαδή στα σημεία ακριβώς μπροστά στην τεράστια σκηνή, για να έχουν καλύτερη οπτική προς την Άννα Βίσση, είναι αυτοί που βράχηκαν περισσότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών, δεν σταματούν να σιγοτραγουδούν κάποιες από τις επιτυχίες της και να περιμένουν πώς και πώς να τη δουν live!

Πηγή: newsbomb.gr