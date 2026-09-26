Άννα Βίσση: Η θεαματική είσοδος από τον «ουρανό» που έκανε το ΟΑΚΑ να ξεσηκωθεί - Απίστευτο βίντεο

Σε μια είσοδο που δύσκολα περιγράφεται με λόγια, η απόλυτη Ελληνίδα star κατέβηκε από τον ουρανό και προσγειώθηκε στη σκηνή, προκαλώντας εκρηκτικές αντιδράσεις από το πλήθος.



Χειροκροτήματα, ουρλιαχτά και χιλιάδες φωνές πλημμύρισαν το ΟΑΚΑ, με το κοινό να υποδέχεται την Άννα Βίσση με τρόπο που μόνο εκείνη μπορεί να προκαλέσει.

Ήταν μια εικόνα που πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί και έκανε την έναρξη της συναυλίας να μοιάζει με σκηνή από κινηματογραφική υπερπαραγωγή.

Η Άννα Βίσση μόλις βγήκε στη σκηνή και το ΟΑΚΑ πήρε φωτιά! Η βραδιά μόλις ξεκίνησε και όλα δείχνουν πως αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι ένα show που θα συζητηθεί για πολύ καιρό.

Πηγή: tlife.gr