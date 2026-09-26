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Το ειδυλλιακό νησί που είναι ακατοίκητο επειδή «ένας άνθρωπος θα πέθαινε σε λιγότερο από μία ώρα»

 26.09.2026 - 21:03
Το ειδυλλιακό νησί που είναι ακατοίκητο επειδή «ένας άνθρωπος θα πέθαινε σε λιγότερο από μία ώρα»

Οι επιστήμονες έχουν καταρρίψει αρκετούς από τους μύθους που συνοδεύουν το νησί, χωρίς όμως να αμφισβητείται ο πραγματικός κίνδυνος.

Μοιάζει με έναν εξωτικό παράδεισο χαμένο στον Ατλαντικό, με πυκνή βλάστηση, βράχια και θέα στα νερά της Βραζιλίας. Κι όμως, η Ilha da Queimada Grande είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αυστηρά προστατευόμενα νησιά της χώρας, καθώς αποτελεί το μοναδικό φυσικό καταφύγιο της Bothrops insularis, της περίφημης «χρυσής οχιάς» που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το μικρό νησί βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από τις ακτές της πολιτείας του Σάο Πάολο και καλύπτει περίπου 43 εκτάρια. Δεν κατοικείται πλέον από ανθρώπους και η πρόσβαση σε αυτό δεν επιτρέπεται στο ευρύ κοινό. Η απομόνωσή του έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό οικοσύστημα, στο οποίο κυριαρχεί ένα είδος φιδιού που εξελίχθηκε επί χιλιάδες χρόνια μακριά από την ηπειρωτική Βραζιλία.

Το νησί της χρυσής οχιάς

Η Bothrops insularis, γνωστή στη Βραζιλία ως jararaca-ilhoa, είναι ενδημική της Queimada Grande. Η παρουσία της είναι τόσο χαρακτηριστική για το νησί ώστε αυτό έχει γίνει γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο ως «Νησί των Φιδιών».

Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων τοποθετούν τον πληθυσμό του είδους περίπου στις 2.000-3.000, με σημαντικό μέρος των φιδιών να συγκεντρώνεται στις δασωμένες εκτάσεις του νησιού. Το Ινστιτούτο Butantan αναφέρει περίπου 3.000 άτομα και υπολογίζει πυκνότητα περίπου 55 φιδιών ανά 10 στρέμματα, κατατάσσοντας την Queimada Grande στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς την πυκνότητα πληθυσμού φιδιών.

Ο λόγος που η συγκεκριμένη οχιά έχει αποκτήσει τόσο τρομακτική φήμη είναι το δηλητήριό της και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο έχει προσαρμοστεί στο ιδιαίτερο περιβάλλον της. Στην ηπειρωτική χώρα οι συγγενικές οχιές μπορούν να κυνηγούν ζώα στο έδαφος. Στην Queimada Grande, όμως, η διαθέσιμη τροφή είναι διαφορετική και τα φίδια έχουν προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στο κυνήγι πουλιών, τα οποία επισκέπτονται το νησί κατά τις μεταναστεύσεις τους.

 

Η απομόνωση της Queimada Grande εκτιμάται ότι ξεκίνησε πριν από περίπου 10.000 χρόνια, όταν η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απομάκρυνε το νησί από την ηπειρωτική χώρα. Από τότε, η Bothrops insularis ακολούθησε διαφορετική εξελικτική πορεία και απέκτησε χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τα συγγενικά είδη της Βραζιλίας.

Η φήμη της, πάντως, έχει μεγαλώσει πολύ περισσότερο από τα επιστημονικά δεδομένα. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο ιστορίες για εκατοντάδες χιλιάδες φίδια, για ένα φίδι ανά τετραγωνικό μέτρο ή ακόμη και για βέβαιο θάνατο ανθρώπου μέσα σε μία ώρα από το δάγκωμα. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη που εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η Bothrops insularis στα μέσα ενημέρωσης επισημαίνει ακριβώς αυτές τις υπερβολές και τη διάδοση ανακριβών στοιχείων για την πυκνότητα των φιδιών και τη θνησιμότητα του δηλητηρίου.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το νησί είναι ασφαλές. Η πρόσβαση του κοινού απαγορεύεται και η αποβίβαση στην Queimada Grande δεν επιτρέπεται. Επιστήμονες μπορούν να επισκεφθούν την περιοχή στο πλαίσιο ειδικών ερευνητικών αποστολών, ενώ η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού συνδέεται και με τη συντήρηση του φάρου που βρίσκεται στο νησί.

Η Queimada Grande αποτελεί τελικά κάτι περισσότερο από ένα «νησί των φιδιών». Είναι ένα φυσικό εργαστήριο εξέλιξης, όπου ένα μικρό κομμάτι γης απομονώθηκε από την ηπειρωτική χώρα και επέτρεψε σε ένα μοναδικό είδος να εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο. Και ακριβώς επειδή η Bothrops insularis δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον πλανήτη, η προστασία του νησιού δεν αφορά μόνο την αποφυγή ενός επικίνδυνου δαγκώματος, αλλά και τη διατήρηση ενός εξαιρετικά σπάνιου οικοσυστήματος.

Πηγή: gazzetta.gr

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