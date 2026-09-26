Άννα Βίσση: Γεμίζει το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία - Δείτε φωτογραφίες

Με δυσκολία εκτυλίσσεται αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων γύρω από το ΟΑΚΑ όπου αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.

Οι θαυμαστές της δημοφιλούς τραγουδίστριας άρχισαν να φτάνουν από νωρίς στον χώρο, δημιουργώντας ουρές στις εισόδους.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τον κόμβο της Αττικής οδού μέχρι το ΟΑΚΑ.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, ενώ το pre-show ξεκινά στις 20:00 και η τραγουδίστρια αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00, για ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Το show θα πλαισιώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».

Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It».



Αλλαγές στα δρομολόγια

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Πηγή: athensvoice.gr