Συγκινημένη η Άννα Βίσση: «Προσγειώθηκα σε μια τεράστια αγκαλιά» - Ποια ήταν τα πρώτα της λόγια

«Βρέχει; Γιατί μου κάνετε αυτό σήμερα; Είναι απίστευτο, είναι μαγικό. Τι να πω;» Μ' αυτά τα λόγια η Άννα Βίσση, εμφανώς συγκινημένη, υποδέχθηκε τους θαυμαστές της.

«Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Άννας, ήρθε η Άννα στη συναυλία σας. Προσγειώθηκα μπροστά σας, σε μια τεράστια, σωστή αγκαλιά. Είστε χιλιάδες! Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά, που θα ξεπεράσω το άγχος. Έχω άγχος. Λοιπόν, μιας και ήρθα εγώ στη συναυλία σας θα μου την ξεκινήσετε. Είμαστε έτοιμοι; Ευχαριστώ», είπε η Άννα Βίσση.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ανέβηκε στη φαντασμαγορική σκηνή λίγα λεπτά μετά τις 21:00, εγκαινιάζοντας το τρίωρο μουσικό υπερθέαμα με το τραγούδι «Αιγαίο». Φανερά συγκινημένη από την τεράστια προσέλευση και τον παλμό του κόσμου, απηύθυνε τα πρώτα της λόγια στους θαυμαστές της, προτού ξεσηκώσει το κοινό με τις διαχρονικές επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που».

Πηγή: newsbomb.gr