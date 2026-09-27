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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός σε βάση της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις: Εκκενώθηκαν σπίτια, έρευνα για εκρηκτικά

 27.09.2026 - 11:21
Συναγερμός σε βάση της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις: Εκκενώθηκαν σπίτια, έρευνα για εκρηκτικά

Συναγερμός σήμανε σήμερα κοντά στη βάση RAF Fairford στη Βρετανία, μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) που φιλοξενεί και δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, μετά από περιστατικό που οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των βρετανικών αρχών.

Η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ κήρυξε «μείζον περιστατικό» στην περιοχή Γουέλφορντ, κοντά στη βάση, και προχώρησε στην εκκένωση κατοικιών ως προληπτικό μέτρο.

Παράλληλα, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί εκρηκτικών.

Στο σημείο έσπευσε η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του βρετανικού στρατού, η οποία ερευνά οχήματα στην περιοχή, ενώ έχει στηθεί αστυνομικός κλοιός και έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Σημειώνεται πως η βάση έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για στρατηγικές επιχειρήσεις και ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών, μεταξύ άλλων και βαρέων βομβαρδιστικών.

Πηγή: protothema.gr

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