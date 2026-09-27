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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε σύσκεψη Υπ. Δικαιοσύνης με Αρχηγό Αστυνομίας τη Δευτέρα η φύλαξη κρατητηρίων

 27.09.2026 - 14:14
Σε σύσκεψη Υπ. Δικαιοσύνης με Αρχηγό Αστυνομίας τη Δευτέρα η φύλαξη κρατητηρίων

Η φύλαξη των κρατητηρίων θα βρίσκεται τη Δευτέρα το μεσημέρι στην ατζέντα της τακτικής σύσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή, με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, μετά και την απόδραση του 19χρονου κρατούμενου από τα κρατητήρια Λακατάμιας το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός στο ΚΥΠΕ, σκοπός είναι να εξευρεθούν λύσεις για το χρόνιο πρόβλημα του υπερπληθυσμού στους χώρους κράτησης. Επισήμανε ότι το ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας της Αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε και έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο για το εν λόγω θέμα, και πρόσθεσε ότι θα εξεταστούν μέτρα που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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