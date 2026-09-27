Σε σύσκεψη Υπ. Δικαιοσύνης με Αρχηγό Αστυνομίας τη Δευτέρα η φύλαξη κρατητηρίων

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα
Την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξαγγέλλει ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός στο ΚΥΠΕ, σκοπός είναι να εξευρεθούν λύσεις για το χρόνιο πρόβλημα του υπερπληθυσμού στους χώρους κράτησης. Επισήμανε ότι το ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας της Αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε και έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο για το εν λόγω θέμα, και πρόσθεσε ότι θα εξεταστούν μέτρα που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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