Σε σύσκεψη Υπ. Δικαιοσύνης με Αρχηγό Αστυνομίας τη Δευτέρα η φύλαξη κρατητηρίων

Όπως ανέφερε ο Υπουργός στο ΚΥΠΕ, σκοπός είναι να εξευρεθούν λύσεις για το χρόνιο πρόβλημα του υπερπληθυσμού στους χώρους κράτησης. Επισήμανε ότι το ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας της Αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε και έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο για το εν λόγω θέμα, και πρόσθεσε ότι θα εξεταστούν μέτρα που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ