Μαζωνάκης: Τι δεν βρέθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου- Η μέθη, ο φλεβοκαθετήρας και τα νέα ντοκουμέντα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών πριν και μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή, που υπέστη ανακοπή, ενώ είχε υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.



Οι αρχές περνούν από «κόσκινο» την κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα ράφια στο ιατρείο της Καρνεάδου φέρνει στο «φως» το Star.

Όπως αναφέρει, σε αυτά καταγράφονται αναλώσιμα υλικά, μπουκαλάκια με φυσιολογικούς ορούς, γάζες, ακόμα και φλεβοκαθετήρες.

Η αυτοψία έγινε από την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι δεν εντοπίστηκε; Σύμφωνα με το Star, δεν βρέθηκε φιαλίδιο με αναισθητική ουσία, δεδομένης της κατάθεσης της νοσηλεύτριας περί μέθης, καθώς και ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας, που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε καταθέσει αρχικά ότι δεν είχε προλάβει να τον τοποθετήσει, στη συνέχεια όμως, το πήρε πίσω και παραδέχτηκε ότι είχε ξεκινήσει τη θεραπεία.

Τη στιγμή που πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Πηγή: cnn.gr