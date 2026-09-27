VIDEO - Δεν θα το πιστέψετε: Πόσο κοστίζει ένα τυλιχτό με γύρο στη Νέα Υόρκη



Στο συγκεκριμένο μαγαζί λοιπόν, τα τυλιχτά κοστίζουν 13,95 δολάρια (12,18 ευρώ), ενώ οι μερίδες 15,95 (13,92 ευρώ) και με κάποια έλλειψη πρωτοτυπίας και οι σαλάτες έχουν ακριβώς τις ίδιες τιμές.



Είναι το φθηνότερο;

Κάνοντας μια σχετική έρευνα διαπιστώνουμε ότι τα σουβλάκια της Νέας Υόρκης (που μπορείς να τα βρείς παντού πλέον) έχουν μια τεράστια γκάμα σε ποιότητες και τιμές. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες καντίνες που μπορείς να βρείς τυλιχτά με τέσσερα δολάρια, αλλά σύμφωνα με τους καταλόγους ηλεκτρονικών παραγγελιών, υπάρχουν και εστιατόρια που μπορείς να βρείς σουβλάκια με 18-20 δολάρια. Tα 14 δολάρια στο παραπάνω κατάστημα, φαίνεται πως είναι η μέση τιμή ενός αμερικάνικου τυλιχτού.

Yπάρχει κάποιο πραγματικά μερακλίδικο σουβλάκι στη Νέα Υόρκη;

Ναι, το έχουμε αναφέρει ξανά, αλλά το να θαυμάσουμε ακόμα μια φορά την τέχνη της Ελπίδας, της "Souvlaki Lady" της Αστόρια για την οποία έγραψαν οι NY Times, δεν βλαπτει ποτέ.

Πηγή: reader.gr