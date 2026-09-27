Θλίψη: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι ο Φιλάρετος - Πότε θα γίνει η κηδεία

Ο κ. Φιλάρετος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στις 25 Σεπτεμβρίου και η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα (28/9) η ώρα 3:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στη Λευκωσία.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Οι οικείοι του θα δέχονται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Δομετίου.