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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι ο Φιλάρετος - Πότε θα γίνει η κηδεία

 27.09.2026 - 14:33
Θλίψη: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι ο Φιλάρετος - Πότε θα γίνει η κηδεία

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Φιλάρετου Ανδρέου Γιασεμή, από τον Τράχωνα και τέως κάτοικο Αγίου Παύλου Λευκωσίας.

Ο κ. Φιλάρετος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στις 25 Σεπτεμβρίου και η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα (28/9) η ώρα 3:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στη Λευκωσία.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Οι οικείοι του θα δέχονται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Δομετίου.

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