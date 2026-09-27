Θλίψη: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι ο Φιλάρετος - Πότε θα γίνει η κηδεία

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα
Την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξαγγέλλει ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ο κ. Φιλάρετος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στις 25 Σεπτεμβρίου και η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα (28/9) η ώρα 3:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στη Λευκωσία.
Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Οι οικείοι του θα δέχονται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Δομετίου.
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