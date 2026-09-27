41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να «μην κάνει τίποτα» και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο - Πώς το κάνει

Ο 41χρονος Σότζι Μοριμότο από την Ιαπωνία, έχει ακολουθήσει ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, καθώς πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτε άλλο!

«Ουσιαστικά, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή όταν απλώς ακούω μια ιστορία», εξομολογήθηκε στο CNBC.

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Η αμοιβή του και τα παράξενα αιτήματα που δέχεται κατά καιρούς

Για κάθε συνοδεία, η οποία διαρκεί από δύο έως τρεις ώρες, χρεώνει από 10.000 μέχρι και 30.000 γιεν (περίπου 60 με 185 ευρώ). Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει πραγματοποιήσει περίπου 4.000 συνεδρίες, ενώ την περασμένη χρονιά είχε έσοδα περίπου 80.000 ευρώ.

Οι περισσότεροι πελάτες επικοινωνούν μαζί του μέσω της πλατφόρμας Χ, όπου διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, αν και το ένα τέταρτο εξ αυτών είναι τακτικοί. Μάλιστα, ένας απ' αυτούς τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές!

Ανάμεσα στα «καθήκοντά» του περιλαμβάνονται ορισμένα ιδιαίτερα αιτήματα, όπως το να συνοδεύσει άνθρωπο που ήθελε να παίξει στο πάρκο ή να αποχαιρετήσει με ένα χαμόγελο άγνωστο από το παράθυρο του τρένου.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα, καθώς έχει απορρίψει προτάσεις για τη μεταφορά ενός ψυγείου, για ταξίδι στην Καμπότζη, καθώς και αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα.

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Πώς η «αδράνεια» έγινε επάγγελμα;

Χάρη σε αυτή τη δουλειά, ο ίδιος, η σύζυγός του και το παιδί τους μπορούν και ζουν με χαρακτηριστική άνεση. Αν και αρνείται να αποκαλύψει το ακριβές ποσό των εσόδων του, αναφέρει ότι εξυπηρετεί έναν ή δύο πελάτες την ημέρα.



Σύμφωνα με το Reuters, ο Μοριμότο εργαζόταν παλαιότερα σε εκδοτικό οίκο και πολλές φορές δεχόταν επιπλήξεις επειδή δεν απέδιδε στη δουλειά του και περνούσε πολλές ώρες χωρίς να κάνει τίποτα. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να αξιοποιήσει την ικανότητά του να παραμένει αδρανής προσφέροντάς τη σε άλλους ανθρώπους, βγάζοντας παράλληλα οικονομικό όφελος.

«Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι το να μην κάνω τίποτα είναι πολύτιμο επειδή είναι χρήσιμο στους άλλους... αλλά στην πραγματικότητα δεν τρέχει τίποτα αν δεν κάνεις τίποτα. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι χρήσιμοι με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο», σχολίασε ο ίδιος.

Πηγή: gazzetta.gr