Έφ. Φορολογίας: Στο 49% η επεξεργασία των Δηλώσεων για φορολογικό έτος 2025

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι οι 144.800 έχουν υποβάλει τη Δήλωσή τους oριστικά, ενώ 22.300 Δηλώσεις Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 βρίσκονται Σε Προσωρινή Παραλαβή.

Ανέφερε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024, έτυχαν επεξεργασίας 342,6 χιλιάδες Δηλώσεις και είχαν υποβληθεί oριστικά 337,4 χιλιάδες.

«Φέτος αναμένεται ελαφρώς αυξημένος ο αριθμός των Δηλώσεων που θα υποβληθούν λόγω της συνεχούς διεύρυνσης της φορολογικής βάσης», σημείωσε.

Ο Έφορος Φορολογίας υπενθύμισε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης και της καταβολής των φόρων και εισφορών που πιθανώς να προκύπτουν, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε τόκων και επιβαρύνσεων, είναι η 31η Οκτωβρίου 2026 και προέτρεψε τους φορολογούμενους που είτε δεν έχουν ακόμα υποβάλει οριστικά είτε δεν έχουν ακόμα επεξεργαστεί τη Δήλωσή τους, «να προχωρήσουν το συντομότερο στην επεξεργασία και την Οριστική Υποβολή της Δήλωσης τους και να μην περιμένουν την καταληκτική ημερομηνία».

«Εφιστούμε την προσοχή των φορολογούμενων ότι Δήλωση πρέπει να υποβληθεί οριστικά (Οριστική Υποβολή). Δηλώσεις που βρίσκονται ‘Σε Προσωρινή Παραλαβή’ δε θεωρούνται ότι παραλήφθηκαν και βρίσκονται σε εκκρεμότητα», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Εισόδημα για το έτος 2025, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, το σύστημα TAXISnet κατά τη συμπλήρωση της Δήλωσης προβαίνει αυτόματα στον υπολογισμό των συνολικών ποσών και στη μεταφορά των σχετικών στοιχείων στο μέρος «Υπολογισμός Φόρου», όπου υπολογίζεται το ποσό φόρου εισοδήματος, των εισφορών ΓεΣΥ και της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα.

Πρόσθεσε ότι αμέσως μετά την Οριστική Υποβολή της Δήλωσης, στην περίπτωση που προκύπτει ποσό πληρωτέου φόρου ή/και εισφοράς, η οφειλή δημιουργείται αυτόματα στη Φορολογική Πύλη και απαιτείται να εξοφληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2026 χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις.

Τέλος, ο Έφορος Φορολογίας είπε ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 φέρει χρηματική επιβάρυνση €150 σε σχέση με τα €100 που έφερε η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων προηγούμενων ετών, αύξηση, όπως είπε, που επήλθε στα πλαίσια της φορολογική μεταρρύθμισης.

«Η μεταβολή των χρηματικών επιβαρύνσεων έχουν στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ