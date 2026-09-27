Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από τροχαίο με λεωφορείο - Συγκλονιστικές εικόνες

VIDEO: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στον ΔΗΣΥ μετά την εξαγγελία Αβέρωφ – Αποφασίζουν τα επόμενα βήματα
Προβληματισμός επικρατεί στον ΔΗΣΥ μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.
Σύμφωνα με το CNN Türk, το τροχαίο συνέβη κοντά στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Χατάι και Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.
#SONDAKİKA | Gaziantep'te otobüs kazası: 7 ölü!— CNN TÜRK (@cnnturk) September 27, 2026
Nurdağı'ndaki kazada çok sayıda kişi de yaralandı. İşte ayrıntılar... pic.twitter.com/BJXQkCLE8Y
#SONDAKİKA Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. pic.twitter.com/aQnyWxrl7V— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 27, 2026
Από την ισχυρή σύγκρουση, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον δεκατρείς τραυματίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πολυάριθμες δυνάμεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες, αστυνομικοί, χωροφύλακες, διασώστες της AFAD, υγειονομικά συνεργεία και μονάδες της UMKE.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των οχημάτων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Πηγή: cnn.gr
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