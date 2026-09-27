Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από τροχαίο με λεωφορείο - Συγκλονιστικές εικόνες

Σύμφωνα με το CNN Türk, το τροχαίο συνέβη κοντά στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Χατάι και Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Προσοχή σκληρές εικόνες

#SONDAKİKA | Gaziantep'te otobüs kazası: 7 ölü!



Nurdağı'ndaki kazada çok sayıda kişi de yaralandı. İşte ayrıntılar... pic.twitter.com/BJXQkCLE8Y — CNN TÜRK (@cnnturk) September 27, 2026

#SONDAKİKA Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. pic.twitter.com/aQnyWxrl7V — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 27, 2026

Από την ισχυρή σύγκρουση, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον δεκατρείς τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πολυάριθμες δυνάμεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες, αστυνομικοί, χωροφύλακες, διασώστες της AFAD, υγειονομικά συνεργεία και μονάδες της UMKE.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των οχημάτων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: cnn.gr