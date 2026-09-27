Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από τροχαίο με λεωφορείο - Συγκλονιστικές εικόνες
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από τροχαίο με λεωφορείο - Συγκλονιστικές εικόνες

 27.09.2026 - 20:28
Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από τροχαίο με λεωφορείο - Συγκλονιστικές εικόνες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία της Γκαζιαντέπ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Σύμφωνα με το CNN Türk, το τροχαίο συνέβη κοντά στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Χατάι και Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

 Προσοχή σκληρές εικόνες

 

 

 

 

Από την ισχυρή σύγκρουση, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον δεκατρείς τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πολυάριθμες δυνάμεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες, αστυνομικοί, χωροφύλακες, διασώστες της AFAD, υγειονομικά συνεργεία και μονάδες της UMKE.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των οχημάτων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

 

Πηγή: cnn.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΣΥ: Πρώτη αντίδραση μετά την εξαγγελία Αβέρωφ για Προεδρικές
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι «μαγικοί» αριθμοί της κλήρωσης – Δες αν κέρδισες!
Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική
Μαζωνάκης: «Μπελά που βρήκαμε, μη βγει παραέξω η ιστορία» - Τα SMS που «καίνε» τους γιατρούς
Τους βγήκε ξινή η βόλτα: «Βαρετά» πρόστιμα μοίρασε η Αστυνομία σε δεκάδες οδηγούς σκούτερ στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δράμα δίχως τέλος στην Ουκρανία: Άλλοι οκτώ νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ανάμεσα τους και ανήλικη

 27.09.2026 - 20:24
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στον αέρα: Powerbank έπιασε φωτιά εν πτήσει

 27.09.2026 - 20:38
VIDEO: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στον ΔΗΣΥ μετά την εξαγγελία Αβέρωφ – Αποφασίζουν τα επόμενα βήματα

VIDEO: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στον ΔΗΣΥ μετά την εξαγγελία Αβέρωφ – Αποφασίζουν τα επόμενα βήματα

Προβληματισμός επικρατεί στον ΔΗΣΥ μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στον ΔΗΣΥ μετά την εξαγγελία Αβέρωφ – Αποφασίζουν τα επόμενα βήματα

VIDEO: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στον ΔΗΣΥ μετά την εξαγγελία Αβέρωφ – Αποφασίζουν τα επόμενα βήματα

  •  27.09.2026 - 20:56
Από το «ο Αβέρωφ θα είναι υποψήφιος» στην επίσημη εξαγγελία – Οι δηλώσεις που προηγήθηκαν σε 5 ημέρες

Από το «ο Αβέρωφ θα είναι υποψήφιος» στην επίσημη εξαγγελία – Οι δηλώσεις που προηγήθηκαν σε 5 ημέρες

  •  27.09.2026 - 11:39
Στα χέρια της Αστυνομίας ο 19χρονος δραπέτης – Πού εντοπίστηκε

Στα χέρια της Αστυνομίας ο 19χρονος δραπέτης – Πού εντοπίστηκε

  •  27.09.2026 - 18:16
VIDEO: Απελπισία με τις τιμές των καυσίμων  - Φόβοι ότι έρχονται και άλλες αυξήσεις από αύριο

VIDEO: Απελπισία με τις τιμές των καυσίμων  - Φόβοι ότι έρχονται και άλλες αυξήσεις από αύριο

  •  27.09.2026 - 21:21
Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική

Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική

  •  27.09.2026 - 16:39
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι «μαγικοί» αριθμοί της κλήρωσης – Δες αν κέρδισες!

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι «μαγικοί» αριθμοί της κλήρωσης – Δες αν κέρδισες!

  •  27.09.2026 - 22:06
Μαζωνάκης: «Μπελά που βρήκαμε, μη βγει παραέξω η ιστορία» - Τα SMS που «καίνε» τους γιατρούς

Μαζωνάκης: «Μπελά που βρήκαμε, μη βγει παραέξω η ιστορία» - Τα SMS που «καίνε» τους γιατρούς

  •  27.09.2026 - 22:26
Τους βγήκε ξινή η βόλτα: «Βαρετά» πρόστιμα μοίρασε η Αστυνομία σε δεκάδες οδηγούς σκούτερ στην Πάφο

Τους βγήκε ξινή η βόλτα: «Βαρετά» πρόστιμα μοίρασε η Αστυνομία σε δεκάδες οδηγούς σκούτερ στην Πάφο

  •  27.09.2026 - 21:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα